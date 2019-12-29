Не покупай Chanel No 5 Parfum на разлив на улице

При использовании стационарных косметических тестеров, расположенных в магазинах, следует помнить, что наносить на лицо, глаза и губы косметические средства небезопасно

К парфюмерно-косметической продукции относят вещества или их смеси, предназначенные для нанесения непосредственно на кожу, волосяной покров, ногти, губы, или на зубы и слизистую оболочку полости рта с целью их очищения, изменения их внешнего вида, придания приятного запаха, и/или коррекции запаха тела, и/или защиты, и/или сохранения в хорошем состоянии, и/или ухода за ними.

Чтобы сделать правильный выбор при покупке парфюмерно-косметической продукции, следует соблюдать некоторые правила, а именно:

Не приобретать парфюмерно-косметическую продукцию у уличных торговцев, в магазинах и павильонах, где до сведения покупателя не донесено фирменное наименование организации, адрес и режим работы. Нежелательно покупать косметику и парфюмерию в случае, если продавец не может показать документы, подтверждающую безопасность продукции, а также, если торговля осуществляется без использования кассовых аппаратов.

Обратить внимание на информацию на упаковке, которая должна содержать сведения о назначении продукции (если это не следует из наименования), входящих в состав ингредиентах, об ограничениях (противопоказаниях) для применения, способах и условиях применения, условиях хранения, о номинальном количестве (объем или масса) продукции в потребительской таре, дате изготовления (месяц, год) и сроке годности (месяцев, лет), цвет и/или тон (для декоративной косметики и окрашивающих средств).

Кроме того, маркировка парфюмерно — косметической продукции должна содержать информацию о наименовании изготовителя и его местонахождении (юридический адрес, включая страну, а также наименование и местонахождение организации (юридический адрес), уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителя.

Покупателю до совершения покупки должна быть предоставлена возможность ознакомиться с запахом духов, одеколона, туалетной воды с помощью одноразовых бумажных тест-полосок, а также с другими свойствами и характеристиками приобретаемых товаров.

При использовании стационарных косметических тестеров, расположенных в магазинах, следует помнить, что наносить на лицо, глаза и губы косметические средства небезопасно. Для того чтобы определить, как средство декоративной косметики будет выглядеть на коже, достаточно нанести на тыльную сторону ладони образец пудры, блеска для губ или тонального крема. Для нанесения необходимо воспользоваться одноразовым ватным диском, или ватной палочкой.

Перед отпуском товара, в ненарушенной упаковке, продавец должен предложить покупателю проверить содержимое и исправность аэрозольной упаковки.

Выбирайте парфюмерную продукцию с особой осмотрительностью в отношении её потребительских свойств, поскольку право на обмен товара надлежащего качества, предусмотренное статьей 25 Закона «О защите прав потребителей», в соответствии с постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 на парфюмерно-косметические изделия не распространяется.

Источник: Роспотребнадзор