Симптомы рака печени: опухший живот — сигнал пойти к врачу

Большинству людей ставят диагноз, когда рак распространился слишком далеко, чтобы быть удаленным или полностью излеченным.

На территории России не менее 2,5% населения больны или инфицированы тяжелым заболеванием печени

Рак ПЕЧЕНИ — редкий, но серьезный тип рака, который начинается в печени. У большинства людей нет никаких признаков и симптомов на ранних стадиях, но когда рак прогрессирует, люди могут испытывать определенные признаки, связанные с животом, пишет www.express.co.uk.

Как объясняет благотворительная организация, опухший живот также может быть вызван повышением давления в печени на рак, из-за чего кровь попадает в сосуды — это вытесняет жидкость из вен в брюшную полость, процесс, известный как асцит.

«Повышенное давление в венах может вызвать их вздутие, чтобы их можно было увидеть под поверхностью живота», — отметил сайт.



Асцит также может развиться, когда печень не вырабатывает достаточное количество белка в крови, добавляет он.

Другие симптомы рака печени включают в себя:

Непреднамеренная потеря веса

Потеря аппетита

Чувство сытости после еды, даже если еда была маленькой

Чувствовать и быть больным

Желтуха (пожелтение кожи и белых глаз)

Зудящая кожа

Чувствую себя очень усталым и слабым

Вам следует посетить своего лечащего врача, если вы заметите, что какой-либо из перечисленных выше симптомов.

«Скорее всего, они являются результатом более распространенного заболевания, такого как инфекция, но лучше их проверить», — посоветовал орган здравоохранения.

Вам также следует обратиться к своему врачу общей практики, если у вас ранее было диагностировано заболевание, которое, как известно, влияет на печень, такое как цирроз или инфекция гепатита С, и ваше здоровье внезапно ухудшается, предупреждает медицинское учреждение.

Как уменьшить свой риск

Хотя неизвестно, как предотвратить рак печени, определенные факторы образа жизни могут снизить риск развития этой болезни.

Избыточный вес или ожирение увеличивают риск развития рака печени, поэтому важно принимать меры для поддержания здорового веса, такие как здоровое, сбалансированное питание.

Подчеркивая важность питательной диеты, одно исследование из Университета Иллинойса показало, что включение в рацион брокколи может также защитить от рака печени.

В докладе также установлено, что потребление брокколи может помочь в борьбе с развитием жирной печени или неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП).

Как объясняет исследование рака, неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) — это группа состояний, которые вызывают накопление жира в печени, увеличивая тем самым риск развития рака печени.

Также важно следить за своим потреблением алкоголя, потому что интенсивное употребление алкоголя увеличивает риск рака печени.

Как объясняет Cancer Research UK, употребление алкоголя в течение длительного времени может вызвать цирроз печени — рубцевание печени, вызванное долговременным повреждением печени, — что увеличивает риск рака печени.

По данным благотворительной организации, алкоголь может также непосредственно повредить ДНК внутри клеток печени.

Как лечить рак печени

«Лечение рака печени зависит от того, на каком этапе находится состояние. При ранней диагностике может оказаться возможным полностью удалить рак », — пояснили в NHS.

Варианты лечения на ранних стадиях рака печени включают в себя:

Хирургическая резекция — операция по удалению среза печени

Пересадка печени — где печень заменена на донорскую печень

Микроволновая или радиочастотная абляция — где микроволны или радиоволны используются для разрушения раковых клеток

Однако, как отмечает NHS, только небольшая часть рака печени диагностируется на стадии, когда эти методы лечения являются подходящими.

Большинству людей ставят диагноз, когда рак распространился слишком далеко, чтобы быть удаленным или полностью излеченным.