Около роддома ужасная колея. Кто ее заметил еще?

Скажите, это только я заметила эту колею? Или действительно есть проблема с этими участками дороги у нас?

в рубрику «Сообщи свои новости» написала Вода:

Здравствуйте! Сегодня утром, 29.12.2019, проезжая по улицам Красная Сибирь в районе частного сектора и мимо Днт \»Земляничка\» и Бердского родильного дома, попала в ужасную колею. Скажите, это только я заметила эту колею? Или действительно есть проблема с этими участками дороги у нас?