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Около роддома ужасная колея. Кто ее заметил еще?

15:35 29.12.2019
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Скажите, это только я заметила эту колею? Или действительно есть проблема с этими участками дороги у нас?

в рубрику «Сообщи свои новости» написала Вода:
Здравствуйте! Сегодня утром, 29.12.2019, проезжая по улицам Красная Сибирь в районе частного сектора и мимо Днт \»Земляничка\» и Бердского родильного дома, попала в ужасную колею. Скажите, это только я заметила эту колею? Или действительно есть проблема с этими участками дороги у нас?

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