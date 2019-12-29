в рубрику «Сообщи свои новости» написала Вода:
Здравствуйте! Сегодня утром, 29.12.2019, проезжая по улицам Красная Сибирь в районе частного сектора и мимо Днт \»Земляничка\» и Бердского родильного дома, попала в ужасную колею. Скажите, это только я заметила эту колею? Или действительно есть проблема с этими участками дороги у нас?
Около роддома ужасная колея. Кто ее заметил еще?
15:35 29.12.2019
Скажите, это только я заметила эту колею? Или действительно есть проблема с этими участками дороги у нас?
в рубрику «Сообщи свои новости» написала Вода:
Спасибо за ваш голос
От редакции
Вы заметили?
БердскСнежный городок откроют 29 декабря в Бердске
16:25 29-12-2019
БердскСпас от пожара многодетную семью в Бердске пожарный извещатель
16:22 29-12-2019
Около роддома ужасная колея. Кто ее заметил еще?
15:35 29-12-2019
Симптомы рака печени: опухший живот - сигнал пойти к врачу
15:23 29-12-2019
Деньги - рассадник инфекции и могут заразить вас гриппом
15:12 29-12-2019
Не покупай Chanel No 5 Parfum на разлив на улице
15:03 29-12-2019
Забытые деньги банкомат автоматом заберет обратно и зачислит на счет клиента Сбебанка
14:57 29-12-2019
БердскСексолог: Как пузатенькому лысенькому пупсику разбудить страсть и желание в женщине? 2
13:27 29-12-2019