Спас от пожара многодетную семью в Бердске пожарный извещатель

Утром 29 декабря отец многодетной семьи включил в розетку котел для подогрева автомобиля на веранде. Вскоре почувствовал запах гари и отправился на веранду, где обнаружил сильное задымление.

Сработка пожарного извещателя в Бердске не допустила возникновения пожара в частном жилом доме

Сработавший автономный пожарный извещатель в частном жилом доме города Бердск, где проживала многодетная семья, позволил уберечь дом от пожара, сообщает сайт ГУ МЧС по НСО.

29 декабря в 8:54 (вр.местн.) пожарные расчеты МЧС России города Бердск Новосибирской области выезжали на сигнал, поступивший от автономного пожарного извещателя в частном жилом доме по улице Добролюбова. По прибытии пожарные выяснили, что утром отец многодетной семьи включил в розетку котел для подогрева автомобиля на веранде. Через какое-то время мужчина почувствовал запах гари и отправился на веранду, где обнаружил сильное задымление. Далее дым перешел в коридор дома, где сработал пожарный извещатель.

Через 6 минут прибыли пожарные подразделения. Члены семьи эвакуировались из дома самостоятельно. Дознаватели МЧС России на месте установили, что причиной задымления стало короткое замыкание розетки без последующего горения.

Напомним, что в рамках госпрограммы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области» дома, где проживают многодетные семьи, бесплатно оснащаются автономными дымовыми пожарными извещателями нового образца с GSM-модулем