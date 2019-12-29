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Спас от пожара многодетную семью в Бердске пожарный извещатель

16:22 29.12.2019 Фото: Pixabay
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Утром 29 декабря отец многодетной семьи включил в розетку котел для подогрева автомобиля на веранде. Вскоре почувствовал запах гари и отправился на веранду, где обнаружил сильное задымление.

Спас от пожара многодетную семью в Бердске пожарный извещатель
Сработка пожарного извещателя в Бердске не допустила возникновения пожара в частном жилом доме

Сработавший автономный пожарный извещатель в частном жилом доме города Бердск, где проживала многодетная семья, позволил уберечь дом от пожара, сообщает сайт ГУ МЧС по НСО.

29 декабря в 8:54 (вр.местн.) пожарные расчеты МЧС России города Бердск Новосибирской области выезжали на сигнал, поступивший от автономного пожарного извещателя в частном жилом доме по улице Добролюбова. По прибытии пожарные выяснили, что утром отец многодетной семьи включил в розетку котел для подогрева автомобиля на веранде. Через какое-то время мужчина почувствовал запах гари и отправился на веранду, где обнаружил сильное задымление. Далее дым перешел в коридор дома, где сработал пожарный извещатель.

Через 6 минут прибыли пожарные подразделения. Члены семьи эвакуировались из дома самостоятельно. Дознаватели МЧС России на месте установили, что причиной задымления стало короткое замыкание розетки без последующего горения.

Напомним, что в рамках госпрограммы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области» дома, где проживают многодетные семьи, бесплатно оснащаются автономными дымовыми пожарными извещателями нового образца с GSM-модулем

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От редакции

Вы установили пожарный извещатель?

АнтиЯ, 29 декабря 2019 17:50
Ну так то, сначала хозяин почувствовал запах гари и обнаружил задымление, что касается извещателя, то сработал он намного позже....
Аноним, 29 декабря 2019 18:54
вероятно, смысл что был автоматически вызван наряд пожарный, пока отец семейства был занят ликвидацией возгорания

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