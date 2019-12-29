Метаболизм: эффективные способы ускорения метаболизма

Смейтесь и спите в прохладной спальне. Как еще? Читайте в материале.

Когда есть проблемы с обменом веществ, многие близки к отчаянию. Врач говорит, как повысить метаболизм

С возрастом ваш метаболизм замедляется, что затрудняет потерю веса. Однако это не означает, что вы должны просто принять поражение и набрать больше веса, когда вы станете старше. Чрезмерное увеличение веса связано с развитием проблем со здоровьем, связанных с ожирением, таких как диабет и болезни сердца.

Управляйте своим весом естественным образом с помощью этих семи хаков, чтобы повысить ваш метаболизм и сжигать больше калорий .

Пейте больше воды



Результаты исследования, опубликованного в «Журнале клинической эндокринологии и метаболизма», показывают, что употребление большего количества воды может помочь увеличить скорость, с которой здоровый человек сжигает калории.

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Данные исследования показали, что употребление по меньшей мере 17 унций воды (или двух высоких стаканов) помогло увеличить скорость метаболизма добровольцев на целых 30%!

Увеличение потребления воды на 1,5 литра в день (не менее шести чашек) может помочь вам сжечь лишние 17 400 калорий в год. Это эквивалентно потере веса не менее пяти фунтов.

Если вам не нравится пить воду, потому что она не такая захватывающая, как стакан чая со льдом или содовой, следуйте этим советам, чтобы увеличить потребление воды :

Пейте травяной чай. Чай также может помочь вам избежать обезвоживания, но не добавляйте много подсластителей, даже натуральных, таких как мед или кленовый сироп.

Ешьте богатые водой продукты, такие как огурец, грейпфрут , арбуз или цуккини.

Приготовьте освежающую воду, наполненную фруктами или овощами, добавив нарезанные овощи (например, сельдерей, огурцы и имбирь) или свежие фрукты (например, грейпфрут, лимон и клубника) в кувшин воды. Позволяя фруктам и овощам остывать дольше, вода приобретает более насыщенный вкус.

Используйте отмеченную бутылку с водой. Если вы забывчивы, помеченные бутылки помогут вам ежедневно достигать своей личной водной цели.

Добавьте больше клетчатки в свой рацион

Употребление в пищу более богатых клетчаткой продуктов, таких как бобы и другие бобовые, свежие фрукты и овощи и цельное зерно, заставит вас чувствовать себя лучше Потребление продуктов, богатых клетчаткой, также поможет обуздать вашу тягу к нездоровой пище.

Исследования показали, что женщины, которые едят продукты, богатые клетчаткой, со временем набирают наименьшее количество веса. Женщины должны потреблять не менее 21-25 грамм клетчатки в день, а мужчинам — от 30 до 38 грамм клетчатки.

Фрукты и овощи с наибольшим количеством клетчатки включают в себя:

яблоки

Брокколи

Зеленый горошек

груши

малина

Зелень репы

Если вы не хотите набирать жир на животе, ежедневно ешьте хороший баланс продуктов, богатых жирами, клетчаткой и белками, чтобы контролировать уровень гормонов.

Ешьте больше перца чили

Перец чили известен своим содержанием капсаицина, который дает толчок этим перцам, а также помогает повысить ваш метаболизм.

Тем не менее, результаты исследования, представленные на совещании по экспериментальной биологии в Анахайме, штат Калифорния, показали, что вы можете получить аналогичные преимущества, если будете употреблять дигидрокапсиат (DCT), не острый кузен капсаицина в перце чили .

Исследователи сообщили, что добровольцы, которые потребляли наибольшее количество DCT в эксперименте, испытали метаболический прирост, который был почти вдвое выше, чем в группе плацебо.

Включите горчицу в свой рацион

Потребление горчицы также помогает ускорить обмен веществ.

В исследовании, опубликованном в журнале Human Nutrition. Клиническое питание , исследователи обнаружили, что употребление хотя бы одной чайной ложки горчицы, которая содержит как минимум 5 калорий, может помочь повысить ваш метаболизм до 25% в течение нескольких часов после еды.

Ученые объяснили, что эти преимущества можно отнести к капсаицину и аллилизотиоцианатам, двум фитохимическим веществам, которые придают горчице свой уникальный вкус.

Упражнение быстро в течение 2,5 минут

Если мысль о тренировках в течение 30 минут уже утомительна, вы можете попытаться повысить свой метаболизм с быстрым 2,5-минутным всплеском физической активности!

Исследования, опубликованные в журнале Physiological Reports, показали, что участники, которые делали пять 30-секундных циклов максимальной нагрузки, а затем четыре минуты отдыха, сжигали 200 лишних калорий за один день.

Это означает, что вам нужно потеть не менее 2,5 минут, чтобы насладиться ускорением метаболизма в покое, которое может длиться от 24 до 48 часов.

Попробуй больше смеяться

Исследование, опубликованное в Международном журнале по ожирению, показало, что настоящий смех связан с увеличением основных энергетических расходов и частоты сердечных сокращений на 10-20%.

Это означает, что искренний смех в течение по крайней мере 10-15 минут может сжечь по крайней мере 40 — 170 калорий. Похоже, пришло время пересмотреть смешные эпизоды ваших любимых шоу!

Держите свою спальню в прохладе

Коричневый жир помогает вам согреться, сжигая запасы «плохого» жира.

Недавнее исследование, опубликованное в журнале « Диабет», показало, что включение кондиционера в вашей комнате может трансформировать запасы коричневого жира или «хорошего» жира, что стимулируется холодными температурами.

В исследовании исследователи наблюдали добровольцев, которые провели несколько недель, спя в спальнях с различными температурами:

Нейтральный 75 F

Классный 66 F

Мягкий 81 F

Результаты показали, что после четырех недель сна при 66 ° F участники мужского пола почти удвоили объемы коричневого жира.

Работайте каждый день и следуйте этим советам, чтобы естественным образом повысить свой метаболизм, чтобы поддерживать здоровый вес.

Источник: www.food.news/