В рубрику «Сообщи свои новости» написала Екатерина:
СРОЧНО!!!! г. Бердск, мкр. Северный был найден котенок — девочка, ей примерно 3 месяца. Кошечка очень умная, добрая, ласковая. К лотку приучена. Сейчас находится у меня на передержке, но долго нет возможности держать так как у самой 2 кота, кошка и совсем маленький ребёнок. Может, кто ищет себе умного, ласкового котёнка? Отдам в хорошие заботливые руки.
Фото: Кто потерял кошечку в микрорайоне Северный?
18:52 29.12.2019
Может, кто ищет себе умного, ласкового котёнка? Отдам в хорошие заботливые руки.
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Екатерина:
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Фото: Кто потерял кошечку в микрорайоне Северный?
18:52 29-12-2019