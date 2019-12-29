Фото: Кто потерял кошечку в микрорайоне Северный?

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Екатерина:

СРОЧНО!!!! г. Бердск, мкр. Северный был найден котенок — девочка, ей примерно 3 месяца. Кошечка очень умная, добрая, ласковая. К лотку приучена. Сейчас находится у меня на передержке, но долго нет возможности держать так как у самой 2 кота, кошка и совсем маленький ребёнок. Может, кто ищет себе умного, ласкового котёнка? Отдам в хорошие заботливые руки.

