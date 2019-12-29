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Падение канатоходца в цирке Тольятти попало на видео

19:17 29.12.2019 Фото: Стоп-кадр
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«Была ли у канатоходца страховка и, если была, то почему она не сработала?» – задаются вопросом жители Тольятти.

Падение канатоходца в цирке Тольятти попало на видео
В Тольятти во время выступления упал канатоходец

28 декабря 2019 года в социальных сетях тольяттинцы выложили шокирующее видео, записанное на мобильный телефон, пишет сайт Новости Тольятти. 

На нем видно, как во время выступления артист цирка теряет равновесие и падает на глазах взрослых и детей на арену.

«Была ли у канатоходца страховка и, если была, то почему она не сработала?» – задаются вопросом жители Тольятти.

Некоторые зрители поделились впечатлением от циркового номера артиста:

— Была на его выступлении около трех недель назад. Каждый раз мурашки по коже. Какой ужас, боже мой… Здоровья человеку.

— Мы были на этом шоу, правда, очень рискованно он все делал и без страховки …

Как сообщают очевидцы, мужчину госпитализировали в Медгородок, и, по предварительной версии, падение обошлось без переломов, артист цирка отделался ушибами.

Тольяттинцы в комментариях желают скорейшего выздоровления канатоходцу и просят администрацию цирка следить за техникой безопасности, натянуть сетку и закрепить страховочный трос.

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