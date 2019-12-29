Падение канатоходца в цирке Тольятти попало на видео

28 декабря 2019 года в социальных сетях тольяттинцы выложили шокирующее видео, записанное на мобильный телефон, пишет сайт Новости Тольятти.
На нем видно, как во время выступления артист цирка теряет равновесие и падает на глазах взрослых и детей на арену.
«Была ли у канатоходца страховка и, если была, то почему она не сработала?» – задаются вопросом жители Тольятти.
Некоторые зрители поделились впечатлением от циркового номера артиста:
— Была на его выступлении около трех недель назад. Каждый раз мурашки по коже. Какой ужас, боже мой… Здоровья человеку.
— Мы были на этом шоу, правда, очень рискованно он все делал и без страховки …
Как сообщают очевидцы, мужчину госпитализировали в Медгородок, и, по предварительной версии, падение обошлось без переломов, артист цирка отделался ушибами.
Тольяттинцы в комментариях желают скорейшего выздоровления канатоходцу и просят администрацию цирка следить за техникой безопасности, натянуть сетку и закрепить страховочный трос.