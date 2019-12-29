В сети появилась художественная короткометражка Павла Медникова из Бердска

За 11 минут мини-трилогии «Во дворе» авторы проекта успели рассказать зрителю о трёх разных историях, произошедших, судя по картинке, на территории 13-й школы Бердска и в близлежащих дворах.

— Проект «Во дворе» — это три мини-фильма: «Помощник», «Железная нога», «Часы». Каждая часть длится 3-5 минут. Каждая история имеет свою тему, мысль, однако связаны они одним местом действия, — рассказывает читателям сайта «Свидетель» режиссёр известной полнометражной киноленты «Деревня».

Судя по картинке «Во дворе», действие происходит осенью этого года на территории 13-й школы и в окружающих её двориках. На экране обычные молодые жители Бердска и Новосибирска. Но есть и актёры более старшего возраста. Например, водитель старенького УАЗа, попросивший главного героя помочь дотолкать сломавшуюся машину до ближайшего автосервиса.

— Мы объявляли кастинг в Инстаграм, на него откликнулись желающие, а мы из них выбрали подходящих по типажу людей, — рассказывает Павел Медников. — Снимали на энтузиазме. Помогали только заинтересованные в проекте люди. Один из них — Евгений Сунцов, он выступил в качестве оператора. Ему большая благодарность за помощь, его работу и предоставленную аппаратуру. Ещё мы с ним занимались монтажом. Сценарий писали вместе с супругой Екатериной Медниковой. Ну, а в целом много кто нам помог. Кто-то машину предоставил, реквизит, кто-то на площадке помогал, например, держал звук.

Итак, художественная короткометражка уже опубликована на Ютюбе. Постоянные подписчики канала Павла Медникова с его творческой работой уже успели познакомиться. Советуем и вам приобщиться к сделанному в Бердске, уважаемые подписчики сайта «Свидетель». И как говорится, ставьте лайки и делайте репосты друзьям, чтобы и они приобщились.

Новый фильм Павла, на наш взгляд, того стоит.