Зажглись огни на главной ёлке в Бердске

Дед Мороз и Снегурочка поздравили жителей города с наступающим Новым годом.

Дед Мороз зачитал детворе и взрослым письмо, которое ему прислала девочка Настя.

— Я хочу, чтобы наш родной Бердск был всегда красивым, а его жители никогда не болели, — попросила Настя у Мороза Ивановича. – Я очень надеюсь, что мое желание исполнится. А игрушки у меня и так есть.

— Будет исполнено! – воскликнул Дед Мороз.

Чтобы не замерзнуть, Снегурочка со своим верным помощником Снеговиком предложила собравшимся потанцевать под зажигательную музыку, Дед Мороз вручил дипломы и памятные подарки участникам фестиваля «Снеговичок», а после предложил бердчанам зажечь огни на городской елке.

После дружного: «Ёлочка, гори!», она засияла разноцветными огнями. С Новым годом, любимый город!

Прямую трансляцию с открытия снежного городка смотрите в группе ВКонтакте «Свидетеля».

Спонсор трансляции — сеть магазинов «Художник».