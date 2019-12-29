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Поставили смертельный диагноз, как теперь жить дальше?

20:22 29.12.2019 Фото: Pixabay
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Когда мы слышим страшный вердикт от врача впервые, это приводит нас в ступор. Мысли сразу становятся пессимистичными, состояние обреченности гнетет дальнейшее существование, приходят на ум самые страшные сценарии будущей жизни.

Поставили смертельный диагноз, как теперь жить дальше?
Для кого-то очередной день может обернуться огромной удачей, а для другого человека – печальным событием
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Поставили смертельный диагноз, как теперь жить дальше?

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Позитивный настрой – главное, в любой ситуации
Наша жизнь – это непредсказуемый водоворот событий, где каждый день нас могут подстерегать различные события. Для кого-то очередной день может обернуться огромной удачей, а для другого человека – печальным событием. Но в любом случае, только мы сами решаем, как нам действовать и каким образом относиться к таким моментам жизни.

Диагноз о неизлечимости болезни – это не сама смерть, значит, есть еще время, чтобы сделать что-то важное в жизни.

Возможно, сделать еще множество вещей, которые мы откладывали «на потом», потому что дальше может быть поздно. Стоит взглянуть на себя со стороны, произвести оценку своего поведения, своих желаний и поступков. Таким образом, можно будет отбросить все неважное, и сосредоточиться на главных акцентах своей жизни.
Близкие люди всегда помогут
Другой действенный способ, отбросить мысли о неминуемой смерти – это живое общение. Именно разделение своей беды с другими людьми, своими близкими и родственниками, помогут установить покой в своей душе. Любимые люди не только смогут облегчить жизнь, но и также подбодрить, успокоить и помочь в такой жизненной ситуации. Поход к психологу, также может поспособствовать абстрагированию вас от данной проблемы. Опытный и квалифицированный специалист, подберет необходимую программу по восстановлению, в первую очередь, психического состояния больного. Тем самым, это позволит преодолеть страхи человека, даст возможность спать, не просыпаясь после кошмаров. А это происходит достаточно часто, особенно в первое время, после получения смертельного диагноза. Психология человека устроена так, что мозг проецирует нам самые страшные образы, когда психика надломлена. Поэтому необходимо не терять силу духа и быть позитивно настроенным.
Положительные примеры других людей
Также не стоит исключать такую возможность, что диагноз о неизлечимой болезни может быть поставлен неверно, ведь врачи тоже люди и могут ошибаться. Стоит пройти комплексное обследование в других, специализирующихся, клиниках, у других профессоров, для которых это направление будет основным в их деятельности. Но если, все-таки, первоначальное решение будет подтверждено, то можно попытаться максимально продлить свою жизнь. Современные медицинские технологии и препараты позволяют еще длительное время поддерживать состояние человека, даже в критических ситуациях. Различные терапии в купе с применение лекарственных средств, могут затормозить развитие той или иной болезни, что может позволить дожить человеку до глубокой старости. В истории медицины, великое множество примеров, когда человек умирал в преклонном возрасте, проведя большую часть жизни со смертельным заболеванием.
Помимо этого, ведение здорового образа жизни, правильное питание и умеренные активные нагрузки продлят жизнь любому человеку. Не секрет, что ведущие специалисты в области медицины, во весь голос трубят о необходимости соблюдения правильного образа жизни. Активность человеческого тела заставляет наши органы работать в большем объеме, запуская, таким образом, различные механизмы тела, которые способствуют его оздоровлению. Отказ от вредных привычек и соблюдение диеты оказывают благоприятное влияние на наш организм, и ему в меньшей степени приходится бороться с агрессивными продуктами, негативно сказывающимися на самочувствие человека. Оздоровительные процедуры, посещение пансионатов и санаториев, проведение большего времени на свежем воздухе, поездка в отпуск – и не только это позволит отдохнуть вашему организму и набраться дополнительных сил, для борьбы с болезнью.
В целом, хочется сказать, что только от нас зависит, как мы проведем нашу жизнь. И даже если, отведенного времени не так много, стоит потратить его со смыслом. Ценить каждую минуту, проживая именно здесь и сейчас, потому что никогда не знаешь, что произойдет через мгновение.

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