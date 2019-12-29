Из мечты в реальность: Как правильно загадывать Новогоднее желание, чтобы оно исполнилось

Это самый популярный способ. Возьмите листок бумаги и напишите свое пожелание. Под бой курантов 31 декабря подожгите его и оставшийся пепел бросьте в фужер с шампанским. После того, как часы пробили 12 часов ночи — пейте все до дна.

2. Встаньте на стул



На стул вставайте тогда, когда куранты бьют 12. Считается, что этот момент наполнен особой магической энергией. Загадайте желание и представьте себя там, где эта мечта уже сбылась. Ну, например, хотите вы купить квартиру. Мысленно нарисуйте, как возвращаетесь с работы в собственный дом. Или, скажем, мечтаете о повышении в должности? Вообразите себя начальником. В общем, развивайте свою фантазию до тех пор, пока не настанет Новый год.

3. Напишите письмо Деду Морозу



Думаете, Дед Мороз исполняет только детские желания? Ничего подобного! Никогда не забывайте, что чудеса случаются с теми, кто в них верит. Берите бумагу и смело пишите то, о чем мечтаете. Прямо по пунктам. Затем положите послание в красивый конверт и спрячьте в укромное место на целый год. На следующие праздники прочитайте все, о чем просили доброго волшебника. Уверены, вы будете приятно удивлены.