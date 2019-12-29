Из мечты в реальность: Как правильно загадывать Новогоднее желание, чтобы оно исполнилось

2. Встаньте на стул
На стул вставайте тогда, когда куранты бьют 12. Считается, что этот момент наполнен особой магической энергией. Загадайте желание и представьте себя там, где эта мечта уже сбылась. Ну, например, хотите вы купить квартиру. Мысленно нарисуйте, как возвращаетесь с работы в собственный дом. Или, скажем, мечтаете о повышении в должности? Вообразите себя начальником. В общем, развивайте свою фантазию до тех пор, пока не настанет Новый год.
3. Напишите письмо Деду Морозу
Думаете, Дед Мороз исполняет только детские желания? Ничего подобного! Никогда не забывайте, что чудеса случаются с теми, кто в них верит. Берите бумагу и смело пишите то, о чем мечтаете. Прямо по пунктам. Затем положите послание в красивый конверт и спрячьте в укромное место на целый год. На следующие праздники прочитайте все, о чем просили доброго волшебника. Уверены, вы будете приятно удивлены.
Дождитесь, когда гости выпьют шампанское. Заберите у них пустую бутылку и опустите в нее листок со своими пожеланиями. Кроме того, повторите про себя все то, о чем написали и дуньте в горлышко. После этого легким движением руки закупорьте бутылку пробкой и спрячьте в шкафу. Говорят, исполнится. Люди проверяли.
5. Спрячьте желания под подушку
Ну, а этот способ для тех, кто уже весело отпраздновал Новый год и лег спать. Заранее напишите на 12 листочках 12 свой заветных желаний. Положите их под подушку. Как только вы проснетесь 1 января – вытащите первую попавшуюся бумажку. Вот то, что на ней написано – сбудется обязательно.
Возьмите бенгальский огонек, зажгите его с первым ударом часов и загадайте желание. Своими искрами он как бы «распылит» ваше желание для скорейшего его осуществления. Сгоревший бенгальский огонь сохраните до тех пор, пока желание не исполнится.
7. Украсьте дом символом вашего желания
С чем бы ни было связано ваше самое большое желание — ему всегда можно придумать символ. Мечтаете выйти замуж? Сделайте своими руками куколку-невесту и украсьте ею елку. Хотите съездить на Мальдивы? Морская звезда станет отличным символом вашей будущей поездки. А может желаете выиграть миллион? Положите под елочку несколько купюр. Так вы уже конкретизируете желание и приблизите его исполнение.
8. Загадайте желание на пламя свечи
Заранее купите или сделайте сами красивую новогоднюю свечу. И ровно в полночь зажгите ее, загадайте над пламенем желание и оставьте гореть. Еще вариант — написать желание иголкой прямо на воске. Если свеча догорит до конца — оно обязательно исполнится. Если потухнет — встретите препятствия или вовсе не сбудется.