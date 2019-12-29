Считаем калории: Помогающие похудеть приложения для телефона

Главный принцип приложений для подсчета калорий — аккуратно заносить все, что ешь и пьешь

Фитнес-гуру всего мира не устают повторять: не надо крайностей и радикальных диет, худейте постепенно, начиная с простого — подсчета калорий. Поймете, сколько всего за день в вас влезает, — сможете урезать порцию, а потом и постройнеть. А в помощь вам — миллион приложений.Добъяснила все плюсы и минусы «онлайн-похудеек».

— Главный принцип приложений для подсчета калорий — аккуратно заносить все, что ешь и пьешь. Ведь большинство напитков — та же калорийная еда. Новичкам сложно определять размер и вес порции, поэтому я рекомендую купить кухонные весы. Но со временем вы на глаз сможете определять, сколько весит обед.

Но вернемся к приложениям, которые наш эксперт посчитала лучшими.