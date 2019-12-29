Считаем калории: Помогающие похудеть приложения для телефона

— Главный принцип приложений для подсчета калорий — аккуратно заносить все, что ешь и пьешь. Ведь большинство напитков — та же калорийная еда. Новичкам сложно определять размер и вес порции, поэтому я рекомендую купить кухонные весы. Но со временем вы на глаз сможете определять, сколько весит обед.
Но вернемся к приложениям, которые наш эксперт посчитала лучшими.
Где скачать: Google Play, App Store — бесплатно.
Плюсы: Lifesum сегодня самая модная из «онлайн-похудеек». Разработчики приложения пошли дальше банального суммирования калорий и предлагают исходя из ваших физиологических данных, возраста и веса подобрать определенный план питания. Разумеется, он формируется с учетом БЖУ (белков, жиров, углеводов). Если же обед уже лежит у вас на тарелке и менять его не планируете, приложение высчитает, какой оптимальный размер порции съесть, чтобы лишнее не пошло в бока. Плюс Lifesum имеет поддержку HealthKit и при желании может обмениваться данными с известными фитнес-приложениями. Удобен в использовании, более 10 тысяч блюд и продуктов на выбор.
Минусы: Человеческий организм не машина, а приложение не диетолог. И каким бы хорошим ни был план питания, это все-таки шаблонная программа. И она не учитывает ваш уровень гормонов, холестерина, двигательную и умственную активность. Но в качестве дисциплинирующего калькулятора вполне годится!
Где скачать:Google Play, App Store — бесплатно.
Плюсы: Самый популярный счетчик калорий в мире, быть может, потому что разработчики однажды заморочились и внесли в базу 6 млн. товаров и продуктов. Наводишь экран на штрихкод — и не надо забивать продукт вручную. Кроме того, у MyFitnessPal удобный и понятный интерфейс, калькулятор БЖУ, автоматическое запоминание часто употребляемых продуктов питания, синхронизация с HealthKit. А еще есть раздел с 350 упражнениями. Правда, в эти упражнения не включены силовые, например работа на тренажерах, поэтому часто пользователи просто ставят аналог сожженных калорий в беге или в аэробике.
Минусы: Для работы приложения всегда нужен интернет, иначе выбранный продукт не всплывет в поиске. Ну и неточность данных по БЖУ. Например, вы нашли в списке сэндвич с тунцом. Вы можете приготовить его из цельнозернового хлеба, с сыром, помидорами и листиком салата. А базовый образец состоит из белого хлеба, майонеза, яйца. В итоге калорийность блюд будет разной.
Где скачать:Google Play, App Store — бесплатно.
Плюсы: На самом деле FatSecret похож на MyFitnessPal и интуитивно понятным интерфейсом, и удобным сканером штрихкодов, и возможностью вести пищевой дневник. Но здесь вы можете сравнить статистику разных недель, чтобы проверить, есть ли прогресс в похудении. В FatSecret также можно зафиксировать и текущий, и прошлый вес в таблице. Помимо БЖУ, программа учитывает количество сахара, клетчатки, натрия, холестерина. Также она способна разметить расход калорий, если вы забиваете определенный вид двигательной активности. Но стоит понимать, что это лишь приблизительные значения.
Минусы: Пользователи давно просят разработчиков сделать большее число приемов пищи в приложении (сейчас 4), все-таки многие на дробном, шестиразовом питании, и разработать ручной ввод продуктов. Неудобно прокручивать все предлагаемые граммы до нужной отметки. Занимает много времени.
Где скачать: Google Play, App Store — бесплатно.
Плюсы: Во-первых, приложение очень красивое, чувствуется, что дизайнеры постарались. Во-вторых, каждый продукт сопровождается фотографией, и в итоге YAZIO выглядит как глянцевый журнал. При этом программа имеет все нужные для подсчета калорий функции — готовую таблицу продуктов со всеми макросами, добавление своих продуктов и создание списка избранного, сканер штрихкода, отслеживание занятий спортом и активности, запись веса.
Минусы: Нельзя добавлять собственные рецепты готовых блюд, придется вводить по ингредиентам. У YAZIO есть платная версия Pro за 199 рублей в год, которая позволит отслеживать питательные вещества (сахар, клетчатка и соль), вести учет процента жира в организме, кровяного давления, уровня сахара в крови, вносить замеры груди, талии и бедер. Но пользователи жалуются, что настройки барахлят и порой стоимость подписки списывают дважды. Кроме того, если вы случайно удалите приложение с телефона, вам снова придется платить за премиум-аккаунт.
Где скачать:Google Play, App Store — бесплатно.
Плюсы: Если вам нужна простая и понятная программа, где нет ничего лишнего, то «Счетчик калорий» — идеальный вариант. Кроме того, приложение отлично работает и без интернета. При этом с основными функциями оно справляется на отлично: готовый набор продуктов с подсчитанными макросами, возможность добавлять рецепты, список основных спортивных нагрузок, индивидуальный расчет калорий БЖУ.
Минусы: Своим минимализмом приложение порой напоминает школьную стенгазету: никаких таблиц с подсчетами обхвата бедер здесь нет. Ну так оно на большее, чем счетчик калорий, и не претендует.