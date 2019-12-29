За 5 минут: Быстрые и эффектные новогодние прически

Как справиться с хаосом на своей голове быстро и эфеективно, да так, чтобы после этого еще и слышать в свою сторону приятные комплименты, узнаем в статье.

Убранные назад волосы считаются бизнес-укладкой, но и для торжественных мероприятий она подойдет как нельзя кстати

В преддверии Нового года 2020 многие девушки задумываются над созданием идеального образа для самой волшебной ночи в году. Но далеко не у всех получится воплотить задуманное в жизнь, так как в последний момент у представительниц прекрасного пола накапливается столько хлопот, что времени на себя остается минимум. В нашем материале расскажем, как сделать яркую и праздничную прическу тем, кто именно об этом важном акценте вспомнит в последний момент.

Прямые волосы можно завить, а завитки выпрямить — пока именно эти хитрые уловки используют современные женщины для создания праздничного образа. Но существуют и другие способы справиться с хаосом на голове быстро, и не менее успешно.

ТОП быстрых новогодних причесок, которые можно сделать за час до праздника



Новый год очень яркий и веселый праздник, а потому сиять на нем можно без страха быть обвиненной в вульгарности или отсутствии изысканного вкуса. Лаки для волос с глиттером и блестками для прически приобрести можно в любом ближайшем магазине — если нет времени искать нечто качественное и профессиональное, для одной ночи подойдет и обычный масс-маркет.

Глиттер наносят на корни или концы волос, что сразу делает прическу нарядной и праздничной. При этом совершенно не важно, будет ли создаваться сложная конструкция на голове или волосы попросту будут распущены и расчесаны. Вариант с блестками подойдет и для девушек с короткими стижками, но главное — не переборщить.

Открываем лоб

Убранные назад волосы считаются бизнес-укладкой, но и для торжественных мероприятий она подойдет как нельзя кстати. Выполнять такую укладку лучше на длинных или средних волосах, хотя и на коротких стрижках она смотрится достаточно эффектно. Для создания образа достаточно нанести гель для волос на кори волос, после чего зачесать их назад и заправить слегка за уши.

Собираем пучок

Пучок считается прической домашней и повседневной, но и его используют для создания праздничного образа. Слегка растрепанный пучок на затылке или, наоборот, идеально гладкий и симметричный создается с помощью средств для укладки — смотрится прическа непринужденно и очень стильно.

Конский хвост всегда в тренде

Обычный хвост также может стать праздничным, если подойдет под выбранный на торжество образ. Высокий или низкий, растрепанный или гладкий, а быть может с накрученными прядями — выбрать стоит тот, с которым чувствовать вы себя будете максимально уверенно. Украшение глиттером поможет внести в прическу немного изысканного блеска.

Заплетаем косы

Коса также является далеко не праздничной прической, но выполненная по ассиметрии или в виде оригинального колоска становится внезапно очень оригинальным украшением. Чтобы справиться с плетением быстро, потренироваться стоит за несколько дней до праздника.

Прическа на Новый год на короткие волосы — как выглядеть максимально нарядно

Легкая небрежность в наше время считается самым модным вариантом укладки волос. И девушкам с короткими стрижками для выполнения праздничной прически потратить придется всего лишь несколько минут. Достаточно будет зафиксировать растрепанность лаком, воском или гелем — укладка готова.

Для внесения праздничных акцентов можно использовать обруч, блестящие заколки или глиттер, без которого, как уже стало понятно, в Новогоднюю ночь 2020 не обойтись.

Источник: TheRussianTimes