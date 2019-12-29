29.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Красота / Общество

Мезотерапия: какого эффекта ожидать, сколько стоят инъекции красоты?

21:55 29.12.2019 Фото: pxhere.com
0

В результате процедуры в кожу попадает лечебная смесь, которая распространяется клетками по всему организму. Поэтому воздействие мезотерпаии оказывает благотворное влияние не только на преображение внешнего эпидермиса, но и на циркуляцию веществ в организме и работу иммунной системы.

Мезотерапия: какого эффекта ожидать, сколько стоят инъекции красоты?

Мезотерапия лица представляет собой малоинвазивную процедуру, при которой комплекс полезных минералов и аминокислот, доставляется в мезодерму с помощью инъекций

Что такое мезотерапия лица?

Мезотерапия лица представляет собой малоинвазивную процедуру, при которой комплекс полезных минералов и аминокислот, доставляется в мезодерму с помощью инъекций. Такой коктейль способен не только оптимально соотнести косметическое и лечебное воздействие на проблемный участок, но и на организм в целом. При этом нейтрализовать ряд эстетических недостатков: пигментные пятна, морщины, темные круги под глазами, сухость кожи, тусклый цвет и неровный рельеф лица. Эффект от процедуры достигается за счет двух критериев: воздействие активных компонентов препарата и тонкой механической иглы для инъекций. Получив множество микротравм во время процедуры, кожа активно начинает вырабатывать эластин и коллаген, тем самым улучшая микроциркуляцию крови.

Техника проведения мезотерапии, совершается ручным или аппаратным способом. Аппаратный инжектор, как правило, позволяет сделать инъекции менее болезненными для пациентов чувствительных к боли. Также метод аппаратного введения мезотерапии актуален для корректирования целлюлита. Ручной метод в свою очередь, более сбалансирован в отношении физиологического строения определенных участков тела, им возможно проработать тонко и аккуратно, например, зоны вокруг рта и глаз. В особенности такой метод мезотерапии рекомендован пациентам с тонкой кожей.

Препараты для мезотерапии, как правило подбираются индивидуально. Это зависит от типа кожи, возраста, чувствительности к определенным ингредиентам. Для введения могут использовать как готовый состав, так и приготовленный под нужды вашей кожи коктейль.

Виды компонентов для мезотерапии:

Синтезированные – искусственные ингредиенты, которые входят в состав большинства коктейлей. Самым популярным из их числа, является гиалуроновая кислота, способная максимально быстро увлажнить, разгладить и придать сияние коже.

Витамины – разновидности А, С, В, Е, Р или же микс всех сразу, все зависит от потребности кожи.

Минералы – цинк, фосфор или сера, решающие проблемы кожи с акне.

Фосфолипиды – компоненты, восстанавливающие эластичность клеточных мембран.

Растительные гингко билоба, гингокофеин или животные экстракты – коллаген или эластин, поддерживающий упругость кожи.

Органические кислоты – определенная концентрация кислоты, например, гликолевой.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Молочный пилинг
Универсальная и нетравматичная процедура – спасение для любой кожи. Молочный пилинг — один из самых бережных вариантов по очищению и увлажнению молодой кожи

История возникновения процедуры

Мезотерапия как метод лечения известен достаточно давно. Впервые процедура появилась в 1952 году, именно тогда французский врач Мишель Пистор попробовал подкожное введение витаминов своему пациенту. На тот момент процедура оказала свое лечебное действие по нескольким направлениям, но на короткий срок. Тщательно изучив все последствия от процедуры, доктор Пистор пришел к выводу, что один и тот же препарат, введенный в разных дозах и в разные точки, способен давать совершенно разный лечебный эффект.

По прошествии времени, процедура мезотерапии сильно изменилась – по технике выполнения и составу коктейлей. На сегодняшний день мезотерапия как методика выполнения множественных инъекций — вызывает желаемый результат – профилактический, лечебный и эстетический.

Плюсы мезотерапии

  • безопасный и нетоксичный состав;
  • сверхмалый размер иглы;
  • широкий возрастной диапазон;
  • улучшение цвета лица и сокращение пористости кожи;
  • устранение купероза, себореи, угревой сыпи;
  • повышение тургора кожа;
  • осветление пигментных пятен;
  • лифтинг-эффект для: овала лица, подбородка и брылей;
  • процедура может проводиться на теле для устранения: целлюлита, растяжек, шрамов;
  • продолжительный стойкий эффект (до года);
  • сочетаемость с другим методами косметологического лечения;
  • фактическое отсутствие противопоказаний

Минусы мезотерапии

  • Папулы

Небольшие уплотнения можно будет наблюдать некоторое время в местах проколов кожи. Их будет столько же, сколько инъекций вам совершили. Не стоит сразу пугаться — это нормальная реакция кожи. Папулы пройдут самостоятельно через пару дней после процедуры.

  • Проявление синяков или покраснений

При процедуре кожа получает множество микротравм, не исключено, что сверхтонкая игла случайно может попасть в капилляр, поэтому возможно возникновение небольших синячков.

  • Возможна аллергическая реакция

Аллергическая реакция возникает индивидуально.

  • Противопоказания

Список противопоказаний, относительно не велик по сравнению с процедурами пилингов, но все же существует: беременность и период лактации, желчекаменная болезнь, обострение герпеса, воспаления на лице, сахарный диабет, эпилепсия, недавний химический пилинг.

Как происходит процедура мезотерапии

Перед проведением процедуры необходимо проконсультироваться с врачом-косметологом. По сезонности проведения у данного метода нет особых ограничений – то есть делать мезотерапию можно круглый год при условии последующей защиты лица от прямых солнечный лучей и отказа от соляриев на одну неделю до и после процедуры.
Препарат или состав, который будут вводить подкожно, подбирается исходя из потребностей пациента. Мезококтейли эффективно вводят в кожу с помощью тончайших игл – вручную или мезопистолетом. Выбор техники, подбирает врач в зависимости от типа кожи пациента, кроме того это условие зависит от определенного участка, куда будут делаться инъекции. Самые чувствительные зоны, например, вокруг рта или глаз, обрабатываются только вручную, чтобы распределение препарата происходило тонко и аккуратно.

Во время сеанса мезотерапии не стоит бояться боли, ведь врач-косметолог предварительно подготовит кожу, нанося крем-анестетик на 20-30 минут. Последующим шагом служит очищение кожи. После того, как кожа очистилась и подготовилась вводят мезококтейль под кожу при помощи сверхтонкой иглы. Глубина введения – поверхностная, составляет до 5 мм. Очаг распространения препарата строго обозначается и контролируется специалистом. Инъекции содержат только небольшие дозы лекарственных препаратов 0,2 мл активного вещества — это максимальное значение. Количество проделанных инъекций достаточно велико, поэтому продолжительность сеанса составит около 20 минут.

В результате процедуры в кожу попадает лечебная смесь, которая распространяется клетками по всему организму. Поэтому воздействие мезотерпаии оказывает благотворное влияние не только на преображение внешнего эпидермиса, но и на циркуляцию веществ в организме и работу иммунной системы.

Процедуру мезотерапии порой завершают нанесением успокаивающей маски, снимающей покраснение кожи. По окончанию сеанса можно фактически забыть о реабилитационном периоде. Ведь восстановление кожи происходит достаточно быстро, нужно лишь придерживаться некоторых рекомендаций. Воздержитесь от пользования декоративной косметикой, не прикасайтесь к лицу руками и не посещайте баню, сауну или солярий.

Сколько стоит?

Стоимость процедуры зависит от состава коктейля, уровня салона и квалификации врача-косметолога.

В среднем стоимость одной процедуры варьируется от 3 500 – 8 000 руб.

Где проводят?

Мезотерапия способна на преображение, если процедура проводится только у грамотного специалиста.

Самостоятельно в домашних условиях вводить препарат под кожу запрещено, ведь неправильная техника и отсутствие профессиональных навыков могут привести к госпитализации. Помимо того, вы можете принести своей внешности не обратимый вред, последствия которого трудно будет скорректировать даже самому высоко квалифицированному специалисту.

В зависимости от возраста и размера проблемы, количество процедур будет варьироваться от 4 до 10 сеансов.

Эффект преображения можно заметить сразу после одной процедуры, а повторять необходимо по истечению срока: от полгода до года.

 Мнение эксперта

Кристина Арнаудова, врач-дерматовенеролог, косметолог:

— Инъекционная косметология на сегодняшний день практически полностью вытеснила уходовые процедуры «без шприца». Так, наиболее часто своим пациентам я рекомендую такую процедуру, как мезотерапия.

Эффективность мезотерапии основана на непосредственном введении подобранного врачом препарата в кожу для решения различных проблем. Данный способ эффективен как в эстетической косметологии для улучшения качества и свойств кожи: борьбы с пигментацией, в комплексном лечении акне и постакне, так и в трихологии при лечении различных видов алопеции (очаговой, диффузной и т.д.). Кроме того мезотерапия отлично справляется с локальными жировыми отложениями, при этом используются коктейли липолитиков.

Не стоит забывать, что для видимого результата необходим пройти курс процедур, число которых составляет не менее 4-х. Отличные результаты после курса мезотерапии говорят о высокой эффективности и целесообразности проведения, несмотря на болезненность процедуры. Однако, следует учесть, что мезотерапия в коррекции возрастных изменений имеет больше профилактических характер, то есть проводить ее желательно до 30-35 лет. Не забывайте, что самостоятельно проводить процедуру исключено, ее могут проводить только врачи-дерматокосметологи.

Источник: КП
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Пробовали процедуру мезотерапии лица?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Опасные дни в январе 2020 года для метеозависимых людей
22:25 29-12-2019
Опасные дни в январе 2020 года для метеозависимых людей
За 5 минут: Быстрые и эффектные новогодние прически
22:13 29-12-2019
За 5 минут: Быстрые и эффектные новогодние прически
Мезотерапия: какого эффекта ожидать, сколько стоят инъекции красоты?
21:55 29-12-2019
Мезотерапия: какого эффекта ожидать, сколько стоят инъекции красоты?
Считаем калории: Помогающие похудеть приложения для телефона
21:43 29-12-2019
Считаем калории: Помогающие похудеть приложения для телефона
Из мечты в реальность: Как правильно загадывать Новогоднее желание, чтобы оно исполнилось
21:32 29-12-2019
Из мечты в реальность: Как правильно загадывать Новогоднее желание, чтобы оно исполнилось
Федор Емельяненко победил американца Джексона в первом раунде на турнире Bellator 1
20:28 29-12-2019
Федор Емельяненко победил американца Джексона в первом раунде на турнире Bellator
Поставили смертельный диагноз, как теперь жить дальше?
20:22 29-12-2019
Поставили смертельный диагноз, как теперь жить дальше?
Падение канатоходца в цирке Тольятти попало на видео
19:17 29-12-2019
Падение канатоходца в цирке Тольятти попало на видео
Всех на всех: Киев передал 63 пленных Донбассу 1
19:00 29-12-2019
Всех на всех: Киев передал 63 пленных Донбассу
Фото: Кто потерял кошечку в микрорайоне Северный?
18:52 29-12-2019
Фото: Кто потерял кошечку в микрорайоне Северный?