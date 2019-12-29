Мезотерапия: какого эффекта ожидать, сколько стоят инъекции красоты?

Техника проведения мезотерапии, совершается ручным или аппаратным способом. Аппаратный инжектор, как правило, позволяет сделать инъекции менее болезненными для пациентов чувствительных к боли. Также метод аппаратного введения мезотерапии актуален для корректирования целлюлита. Ручной метод в свою очередь, более сбалансирован в отношении физиологического строения определенных участков тела, им возможно проработать тонко и аккуратно, например, зоны вокруг рта и глаз. В особенности такой метод мезотерапии рекомендован пациентам с тонкой кожей.

Препараты для мезотерапии, как правило подбираются индивидуально. Это зависит от типа кожи, возраста, чувствительности к определенным ингредиентам. Для введения могут использовать как готовый состав, так и приготовленный под нужды вашей кожи коктейль.