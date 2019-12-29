Мезотерапия: какого эффекта ожидать, сколько стоят инъекции красоты?

Что такое мезотерапия лица?
Препараты для мезотерапии, как правило подбираются индивидуально. Это зависит от типа кожи, возраста, чувствительности к определенным ингредиентам. Для введения могут использовать как готовый состав, так и приготовленный под нужды вашей кожи коктейль.
Синтезированные – искусственные ингредиенты, которые входят в состав большинства коктейлей. Самым популярным из их числа, является гиалуроновая кислота, способная максимально быстро увлажнить, разгладить и придать сияние коже.
Витамины – разновидности А, С, В, Е, Р или же микс всех сразу, все зависит от потребности кожи.
Минералы – цинк, фосфор или сера, решающие проблемы кожи с акне.
Фосфолипиды – компоненты, восстанавливающие эластичность клеточных мембран.
Растительные гингко билоба, гингокофеин или животные экстракты – коллаген или эластин, поддерживающий упругость кожи.
Органические кислоты – определенная концентрация кислоты, например, гликолевой.
История возникновения процедуры
По прошествии времени, процедура мезотерапии сильно изменилась – по технике выполнения и составу коктейлей. На сегодняшний день мезотерапия как методика выполнения множественных инъекций — вызывает желаемый результат – профилактический, лечебный и эстетический.
Плюсы мезотерапии
- безопасный и нетоксичный состав;
- сверхмалый размер иглы;
- широкий возрастной диапазон;
- улучшение цвета лица и сокращение пористости кожи;
- устранение купероза, себореи, угревой сыпи;
- повышение тургора кожа;
- осветление пигментных пятен;
- лифтинг-эффект для: овала лица, подбородка и брылей;
- процедура может проводиться на теле для устранения: целлюлита, растяжек, шрамов;
- продолжительный стойкий эффект (до года);
- сочетаемость с другим методами косметологического лечения;
- фактическое отсутствие противопоказаний
Минусы мезотерапии
- Папулы
Небольшие уплотнения можно будет наблюдать некоторое время в местах проколов кожи. Их будет столько же, сколько инъекций вам совершили. Не стоит сразу пугаться — это нормальная реакция кожи. Папулы пройдут самостоятельно через пару дней после процедуры.
- Проявление синяков или покраснений
При процедуре кожа получает множество микротравм, не исключено, что сверхтонкая игла случайно может попасть в капилляр, поэтому возможно возникновение небольших синячков.
- Возможна аллергическая реакция
Аллергическая реакция возникает индивидуально.
- Противопоказания
Список противопоказаний, относительно не велик по сравнению с процедурами пилингов, но все же существует: беременность и период лактации, желчекаменная болезнь, обострение герпеса, воспаления на лице, сахарный диабет, эпилепсия, недавний химический пилинг.
Как происходит процедура мезотерапии
Во время сеанса мезотерапии не стоит бояться боли, ведь врач-косметолог предварительно подготовит кожу, нанося крем-анестетик на 20-30 минут. Последующим шагом служит очищение кожи. После того, как кожа очистилась и подготовилась вводят мезококтейль под кожу при помощи сверхтонкой иглы. Глубина введения – поверхностная, составляет до 5 мм. Очаг распространения препарата строго обозначается и контролируется специалистом. Инъекции содержат только небольшие дозы лекарственных препаратов 0,2 мл активного вещества — это максимальное значение. Количество проделанных инъекций достаточно велико, поэтому продолжительность сеанса составит около 20 минут.
В результате процедуры в кожу попадает лечебная смесь, которая распространяется клетками по всему организму. Поэтому воздействие мезотерпаии оказывает благотворное влияние не только на преображение внешнего эпидермиса, но и на циркуляцию веществ в организме и работу иммунной системы.
Сколько стоит?
В среднем стоимость одной процедуры варьируется от 3 500 – 8 000 руб.
Где проводят?
Самостоятельно в домашних условиях вводить препарат под кожу запрещено, ведь неправильная техника и отсутствие профессиональных навыков могут привести к госпитализации. Помимо того, вы можете принести своей внешности не обратимый вред, последствия которого трудно будет скорректировать даже самому высоко квалифицированному специалисту.
В зависимости от возраста и размера проблемы, количество процедур будет варьироваться от 4 до 10 сеансов.
Эффект преображения можно заметить сразу после одной процедуры, а повторять необходимо по истечению срока: от полгода до года.
Мнение эксперта
— Инъекционная косметология на сегодняшний день практически полностью вытеснила уходовые процедуры «без шприца». Так, наиболее часто своим пациентам я рекомендую такую процедуру, как мезотерапия.
Эффективность мезотерапии основана на непосредственном введении подобранного врачом препарата в кожу для решения различных проблем. Данный способ эффективен как в эстетической косметологии для улучшения качества и свойств кожи: борьбы с пигментацией, в комплексном лечении акне и постакне, так и в трихологии при лечении различных видов алопеции (очаговой, диффузной и т.д.). Кроме того мезотерапия отлично справляется с локальными жировыми отложениями, при этом используются коктейли липолитиков.
Не стоит забывать, что для видимого результата необходим пройти курс процедур, число которых составляет не менее 4-х. Отличные результаты после курса мезотерапии говорят о высокой эффективности и целесообразности проведения, несмотря на болезненность процедуры. Однако, следует учесть, что мезотерапия в коррекции возрастных изменений имеет больше профилактических характер, то есть проводить ее желательно до 30-35 лет. Не забывайте, что самостоятельно проводить процедуру исключено, ее могут проводить только врачи-дерматокосметологи.