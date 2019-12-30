6 января в ДК «Родина» спектакль «Новогодние проделки Бабы Яги»

06 января в 14.00 в ДК «Родина» можно посетить детский спектакль — сказку от театра «Заводной апельсин» «Новогодние проделки Бабы Яги».
Возрастные ограничения: 6+
Источник: Раздел Дворца культуры «Родина» на сайте Весь Бердск
Поход на спектакль — это отличный способ провести со своим ребенком время и скрасить новогодние праздники посещением детской веселой сказки «Новогодние проделки Бабы Яги».
06 января в 14.00 в ДК «Родина» можно посетить детский спектакль — сказку от театра «Заводной апельсин» «Новогодние проделки Бабы Яги».
Возрастные ограничения: 6+
Источник: Раздел Дворца культуры «Родина» на сайте Весь Бердск
От редакции
Уже распланировали свои новогодние дни? Пойдете в театр?