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6 января в ДК «Родина» спектакль «Новогодние проделки Бабы Яги»

08:17 30.12.2019 Фото: Дворец культуры «Родина»
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Поход на спектакль — это отличный способ провести со своим ребенком время и скрасить новогодние праздники посещением детской веселой сказки «Новогодние проделки Бабы Яги».

6 января в ДК Родина спектакль Новогодние проделки Бабы Яги
«Новогодние проделки Бабы-Яги» в ДК Родина

06 января в 14.00 в ДК «Родина» можно посетить детский спектакль — сказку от театра «Заводной апельсин» «Новогодние проделки Бабы Яги».

Возрастные ограничения: 6+

Источник: Раздел Дворца культуры «Родина» на сайте Весь Бердск

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