Предлагал создать альянс Европе Путин 20 лет назад

Президент РФ Владимир Путин 20 лет назад всерьез говорил о союзе с Европой, делал «великодушные предложения» о создании энергетического альянса, торгового валютного альянса, о диалоге в области политики безопасности, заявил немецкий биограф Путина, политолог и журналист Александр Рар для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны.
Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.
Тридцать первого декабря 1999 года Борис Ельцин объявил об отставке с поста президента Российской Федерации, исполняющим обязанности президента был назначен председатель правительства Владимир Путин. Вскоре он был избран президентом России. В 2000 году в Германии вышла книга Александра Рара «Владимир Путин. «Немец» в Кремле».
«Во время встречи (за ужином в 2000 году — ред) он рассказал мне, что договорился с тогдашним канцлером ФРГ (Герхардом) Шредером создать «Петербургский диалог» — глобальную общественно-гражданскую платформу между немцами и русскими по образцу организаций, которые существовали между Германией с Великобританией или Францией, в целях примирения и обмена, сближения России с Европой посредством Германии. Я счел это достойной и искренней задачей, это все имело фундамент», — добавил он.
По словам Рара, в конце 90-х годов Путин сделал ряд «очень интересных предложений, их изучали в Германии». В частности, еще будучи в должности председателя правительства РФ, Путин «делал великодушные предложения Европе о создании энергетического альянса, торгового валютного альянса, о диалоге в области политики безопасности», уточнил политолог. Он добавил, что «именно экономические аспекты этих предложений привлекли внимание немецкой экономики, побудили желание быстро выйти на этот рынок».
Рар отметил, что после прихода к власти в ФРГ правительства канцлера Герхарда Шредера, куда вошли социал-демократы и «зеленые», немецкий лидер не спешил совершать визит в Россию. «Зеленые» критически восприняли контроперацию в Чечне в 1999 году, направленную против исламистских террористов в республике. Решение о сближении с российским правительством было принято в Берлине под нажимом прежде всего экономических игроков в ФРГ.
«Немецкие предприятия и лично Клаус Мангольд, как глава германского промышленного Комитета по экономическим отношениям со странами Восточной Европы, практически вытащили Шредера в Россию со словами, что там есть огромный рынок, и условия улучшились по сравнению с временами Ельцина, что необходимо выстраивать этот альянс», — добавил Рар.
Источник: Риа Новости