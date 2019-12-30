Со счетом 3:1 проиграла сборная России молодежной сборной США

Матч с американцами стал для сборной России вторым за выходные. В субботу российские хоккеисты одержали победу над командой Канады, разгромив соперника со счетом 6:0.

Российские хоккеисты потерпели второе поражение на турнире на следующий день после разгромной победы над канадцами со счетом 6:0

Сборная России проиграла команде США в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии. Встреча, проходившая на стадионе Ostravar Arena, завершилась со счетом 3:1 в пользу американских хоккеистов.

В конце второго периода матча российская команда пропустила две шайбы шесть секунд. На 36-й минуте отличились хоккеисты сборной США Артур Калиев и Ник Робертсон.

В третьем периоде команды забросили еще по одной шайбе. Сначала на 42-й минуте Калиев оформил дубль, а затем Александр Ромашов отыграл один гол, отличившись на 44-й минуте.

Сборная России потерпела второе поражение на молодежном чемпионате мира. В стартовой игре турнира команда уступила Чехии со счетом 3:4.

Матч с американцами стал для сборной России вторым за выходные. В субботу российские хоккеисты одержали победу над командой Канады, разгромив соперника со счетом 6:0.

Заключительный матч группового этапа сборная России проведет 31 декабря против Германии. Встреча начнется в 17.00 мск.

Источник: РБК