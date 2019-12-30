Редкий астрономический хронометр купила Мария Карманова на разрушенный ТУ-104 в Бердске

Найти его было маловероятно. Объявления о продаже оказывались либо устаревшими, либо не внушали доверия. Тем не менее, поиски продолжались. И накануне Нового года по одному из объявлений был куплен раритетный прибор.

Мария Карманова, восстанавливающая ТУ-104, рада приобретению

Самый настоящий новогодний сюрприз сделали реконструкторам самолёта Ту-104 из Бердска; им удалось купить астрономический хронометр.

О новом приобретении для находящегося на аэродроме Центральный в городе Бердске самолёта Ту-104 рассказала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Мария Карманова. Реконструкторам удалось купить астрономический хронометр.

Девушка пишет, что в давние времена на самолётах применялось астронавигационное оборудование, в случаях, когда полёт проходил вне видимости поверхности земли, вдали от радионавигационных станций, а также там, где применение магнитных компасов было затруднительным.

— На нашем Ту-104А было два астрокомпаса. Первый удалось собрать относительно быстро, а второй посчастливилось приобрести на одном из интернет-аукционов, — пояснила Мария.

Что качается астрономического хронометра, то найти его было маловероятно. Объявления о продаже оказывались либо устаревшими, либо не внушали доверия. Тем не менее, поиски продолжались. И накануне Нового года по одному из объявлений был куплен раритетный прибор.

Теперь, по словам Марии нужно найти панорамный секстант СП-1.