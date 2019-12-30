Редкий астрономический хронометр купила Мария Карманова на разрушенный ТУ-104 в Бердске

Самый настоящий новогодний сюрприз сделали реконструкторам самолёта Ту-104 из Бердска; им удалось купить астрономический хронометр.
О новом приобретении для находящегося на аэродроме Центральный в городе Бердске самолёта Ту-104 рассказала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Мария Карманова. Реконструкторам удалось купить астрономический хронометр.
Девушка пишет, что в давние времена на самолётах применялось астронавигационное оборудование, в случаях, когда полёт проходил вне видимости поверхности земли, вдали от радионавигационных станций, а также там, где применение магнитных компасов было затруднительным.
— На нашем Ту-104А было два астрокомпаса. Первый удалось собрать относительно быстро, а второй посчастливилось приобрести на одном из интернет-аукционов, — пояснила Мария.
Что качается астрономического хронометра, то найти его было маловероятно. Объявления о продаже оказывались либо устаревшими, либо не внушали доверия. Тем не менее, поиски продолжались. И накануне Нового года по одному из объявлений был куплен раритетный прибор.
Теперь, по словам Марии нужно найти панорамный секстант СП-1.
Будьте осторожны! Проверьте вашу покупку на всякий случай у дозиметристов. Даже если не светится.
Безделушка, купленная у укравших её авиатехников, может стоить вам, вашей семье и соседям здоровья, а может и жизни.