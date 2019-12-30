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Редкий астрономический хронометр купила Мария Карманова на разрушенный ТУ-104 в Бердске

09:15 30.12.2019 Фото: Со страницы Марии Кармановой соцсети "Вконтакте"
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Найти его было маловероятно. Объявления о продаже оказывались либо устаревшими, либо не внушали доверия. Тем не менее, поиски продолжались. И накануне Нового года по одному из объявлений был куплен раритетный прибор.

Редкий астрономический хронометр купила Мария Карманова на разрушенный ТУ 104 в Бердске
Мария Карманова, восстанавливающая ТУ-104, рада приобретению

Самый настоящий новогодний сюрприз сделали реконструкторам самолёта Ту-104 из Бердска; им удалось купить астрономический хронометр.

О новом приобретении для находящегося на аэродроме Центральный в городе Бердске самолёта Ту-104 рассказала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Мария Карманова. Реконструкторам удалось купить астрономический хронометр.

Девушка пишет, что в давние времена на самолётах применялось астронавигационное оборудование, в случаях, когда полёт проходил вне видимости поверхности земли, вдали от радионавигационных станций, а также там, где применение магнитных компасов было затруднительным.

— На нашем Ту-104А было два астрокомпаса. Первый удалось собрать относительно быстро, а второй посчастливилось приобрести на одном из интернет-аукционов, — пояснила Мария.

Что качается астрономического хронометра, то найти его было маловероятно. Объявления о продаже оказывались либо устаревшими, либо не внушали доверия. Тем не менее, поиски продолжались. И накануне Нового года по одному из объявлений был куплен раритетный прибор.

Теперь, по словам Марии нужно найти панорамный секстант СП-1.

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От редакции

Здорово?

Аноним, 30 декабря 2019 11:13
Чувствую скоро полетит
Аноним, 30 декабря 2019 11:44
у подобных авиационных приборов в 60-80 г. чтобы циферблат светился в темноте использовали краску с радиоактивными материалами. Очень сильно излучающими. И если он светится - вы в опасности.
Будьте осторожны! Проверьте вашу покупку на всякий случай у дозиметристов. Даже если не светится.

Безделушка, купленная у укравших её авиатехников, может стоить вам, вашей семье и соседям здоровья, а может и жизни.
a.danilov, 30 декабря 2019 11:47
обычным фосфором покрывали, как и наручные часы.

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