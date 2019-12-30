Горит цех в здании швейной фабрики «Бердчанка» в Бердске

По предварительной информации, пожар в здании начался в 7 утра, площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Цех в здании бывшей фабрики «Бердчанка» по адресу Герцена, 18 полыхал утром в Бердске.

Цех в здании бывшей фабрики «Бердчанка» по адресу Герцена, 18 полыхал утром в Бердске.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», пожар начался в 7:11 30 декабря. Горел деревообрабатывающий цех по адресу Герцена, 18. Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Эвакуация не проводилась — последний человек вышел из здания за полчаса до пожара.

Рассматриваются две версии причин пожара: несторожность при курении или же замыкание электропроводки.

В настоящий момент тушение возгорания продолжается. Улица Герцена перекрыта сотрудниками полиции.

«Курьер. Среда. Бердск» следит за развитием события.