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Горит цех в здании швейной фабрики «Бердчанка» в Бердске

09:14 30.12.2019, Каликанов Антон Фото: Марина Волкова
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По предварительной информации, пожар в здании начался в 7 утра, площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Горит цех в здании швейной фабрики Бердчанка в Бердске
Цех в здании бывшей фабрики «Бердчанка» по адресу Герцена, 18 полыхал утром в Бердске.

Цех в здании бывшей фабрики «Бердчанка» по адресу Герцена, 18 полыхал утром в Бердске.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», пожар начался в 7:11 30 декабря. Горел деревообрабатывающий цех по адресу Герцена, 18. Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Эвакуация не проводилась — последний человек вышел из здания за полчаса до пожара.

Рассматриваются две версии причин пожара: несторожность при курении или же замыкание электропроводки.

В настоящий момент тушение возгорания продолжается. Улица Герцена перекрыта сотрудниками полиции.

«Курьер. Среда. Бердск» следит за развитием события.

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От редакции

Видели пожары своими глазами?

Махновец, 30 декабря 2019 09:56
"Рассматриваются две версии причин пожара: несторожность при курении или же замыкание электропроводки." Или национально-традиционная бердская забава-поджиг.
Антон, 30 декабря 2019 10:08
НВР:К сожалению, видел, и непосредственно рядом со своим домом. Один раз причина возгорания - из-за неисправности проводки, причём в месте подключения к домостроению. И дважды, из-за курения пьяных соседей в домах на двух хозяев.

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