Рак желудка помолодел: все больше заболевают от 30 до 50 лет

Молодые пациенты, которые чувствуют себя сытыми до окончания приема пищи или испытывают рефлюкс, боль в животе, непреднамеренную потерю веса и трудности с приемом пищи, должны обратиться к своему врачу

«Отличительный» рак желудка выявлен у молодых пациентов

Новое исследование показало, что многие люди в возрасте до 60 лет, у которых развивается рак желудка, имеют «генетически и клинически различное» заболевание.

По сравнению с раком желудка у пожилых людей, эта новая форма с ранним началом часто растет и распространяется быстрее, имеет худший прогноз и более устойчива к традиционным химиотерапиям, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Surgery.

Хотя уровень заболеваемости раком желудка у пожилых пациентов снижался в течение десятилетий, это раннее начало рака увеличивается и в настоящее время составляет более 30 процентов диагнозов рака желудка.

«Я думаю, что это тревожная тенденция, поскольку рак желудка является разрушительным заболеванием», — сказал старший автор Трэвис Гротц, хирургический онколог в клинике Майо в США.

Исследовательская группа изучила 75 225 случаев, используя несколько баз данных рака для обзора статистики рака желудка с 1973 по 2015 год.

Сегодня средний возраст человека, у которого диагностирован рак желудка, составляет 68 лет, но люди в возрасте 30, 40 и 50 лет подвергаются большему риску, чем раньше.

«Как правило, мы видим, что рак желудка диагностируется у пациентов в возрасте 70 лет, но все чаще мы наблюдаем диагноз пациентов в возрасте от 30 до 50 лет», — сказал Гроц.

Гроц добавил, что рост заболеваемости ранним началом обусловлен не ранним выявлением или скринингом.

«Универсального скрининга на рак желудка не существует, и молодые пациенты на самом деле страдают более поздней стадией заболевания, чем пожилые», — сказал он.

Исследователи обнаружили, что рак желудка с ранним началом не только более смертелен, но и генетически, и молекулярно различен.

Кроме того, традиционные факторы риска развития рака желудка среди пожилых людей, такие как курение табака, по-видимому, не коррелируют с его ранним аналогом.

«Надеемся, что подобные исследования повысят осведомленность и увеличат подозрения врачей в отношении рака желудка, особенно у молодых пациентов», — сказал Гроц.

Более молодые пациенты, которые чувствуют себя сытыми до окончания приема пищи или испытывают рефлюкс, боль в животе, непреднамеренную потерю веса и трудности с приемом пищи, должны обратиться к своему врачу, добавил он.

Источник: dailypioneer.com