Въехал в кафе водитель Nissan Teana в Новосибирске

От удара пострадала передняя часть автомобиля: помяты капот и левое крыло, разбиты фары. Кроме того, полностью разбиты передний и задний бамперы.

Инцидент произошел на площади Станиславского

На площади Станиславского в Новосибирске произошло необычное дорожно-транспортное происшествие; водитель автомобиля Nissan Teana въехал на ступеньки, ведущие в кафе.

В Новосибирске на площади Станиславского произошло ДТП. Водитель автомобиля Nissan Teana на пересечении улиц Станиславского и Титова не справился с управлением и заехал на ступеньки, ведущие в кафе «Вилки-Ложки».

От удара пострадала передняя часть автомобиля: помяты капот и левое крыло, разбиты фары. Кроме того, полностью разбиты передний и задний бамперы.

Источник: sib.fm