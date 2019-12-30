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Въехал в кафе водитель Nissan Teana в Новосибирске

09:45 30.12.2019 Фото: Максима Легкова со страницы "Новосибирский клуб собеседников" в социальной сети Facebook
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От удара пострадала передняя часть автомобиля: помяты капот и левое крыло, разбиты фары. Кроме того, полностью разбиты передний и задний бамперы.

Въехал в кафе водитель Nissan Teana в Новосибирске
Инцидент произошел на площади Станиславского

На площади Станиславского в Новосибирске произошло необычное дорожно-транспортное происшествие; водитель автомобиля Nissan Teana въехал на ступеньки, ведущие в кафе.

В Новосибирске на площади Станиславского произошло ДТП. Водитель автомобиля Nissan Teana на пересечении улиц Станиславского и Титова не справился с управлением и заехал на ступеньки, ведущие в кафе «Вилки-Ложки».
От удара пострадала передняя часть автомобиля: помяты капот и левое крыло, разбиты фары. Кроме того, полностью разбиты передний и задний бамперы.

Источник: sib.fm

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