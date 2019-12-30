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Пришили ребенку палец и восстановили руку врачи 8-летней девочке в Красноярском крае

11:00 30.12.2019
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Ребенку оторвало палец во время тренировок в бассейне. 135 минут хирургическая бригада выполняла операцию, которую специалисты относят к разряду микрохирургических.

Пришили ребенку палец и восстановили руку врачи 8 летней девочке в Красноярском крае
Сергей Валерьевич Филиппов, детский травматолог-ортопед Красноярской межрайонной клинической больницы №20 имени И. С. Берзона

8-летней девочке практически оторвало палец в бассейне. Красноярские врачи пришили его и сделали всё возможное, чтобы восстановить руку ребёнка. Сергей Валерьевич Филиппов, детский травматолог-ортопед Красноярской межрайонной клинической больницы №20 имени И. С. Берзона.

Это именно он сделал операцию маленькой Ульяне, которая чуть не лишилась пальца во время тренировки в бассейне. 21 декабря девочка по неотложке поступила в отделение с открытым переломом основания фаланги пятого пальца и серьезным повреждением сухожилия. 135 минут хирургическая бригада выполняла операцию, которую специалисты относят к разряду микрохирургических. И все получилось! На наш вопрос, насколько сложной была операция, доктор скромно отвечает: обычная. Врачи наблюдают положительную послеоперационную динамику и дают благоприятный прогноз. Новый год ребенок сможет встретить уже дома, вместе с близкими.

Источник: kraszdrav.ru

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