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Похвалили Путина за умение наращивать мировое влияние при скромном бюджете

10:15 30.12.2019 Фото: pixabay.com
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Российский лидер смог укрепить связи с Китаем, присоединил Крым, изменил ситуацию в Сирии, продал вооружения Турции, входящей в блок НАТО.

Похвалили Путина за умение наращивать мировое влияние при скромном бюджете
Bloomberg считает финансовый баланс в России самым здоровым в мире

За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
Как отмечают авторы материала, российский лидер смог укрепить связи с Китаем, присоединил Крым, изменил ситуацию в Сирии, продал вооружения Турции, входящей в блок НАТО. Также агентство подчеркивает, что Путину удалось задать тон прошедшему в Париже саммиту «нормандской четверки».

Основным достижением российского президента агентство Bloomberg назвало его способность наращивать геополитическое влияние при скромном бюджете, напомнив, что США на оборону тратят в два раза больше денег, чем Россия на все сразу.

«Россия снова стала основной силой на Ближнем Востоке и расширяет влияние на Африку», — говорится в публикации.
Кроме того, осторожность Москвы в материальных вопросах после украинского конфликта сделала финансовый баланс страны «одним из самых здоровых в мире», заключает Bloomberg.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Заметили достижения Путина?

Аноним, 30 декабря 2019 10:33
Невозможно не заметить того, что всем очевидно. Вот только, что видно? Ведь каждый видит по своему. Одному и 20 тысяч рубликов в месяц, достаточно. Другому и пару миллионов в день. Третьему и того больше. И таких согласных очевидцев у нас видимо, большинство. Стабильное большинство. Ну а если кто против этой очевидной стабильности, то для такого у нас есть компетентные органы. Которые всё доходчиво объяснят и внушат. Главное - это стабильность. Или кто-то против?
Аноним, 30 декабря 2019 10:36
Сокращение населения и т.д.

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