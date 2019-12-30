Похвалили Путина за умение наращивать мировое влияние при скромном бюджете

Bloomberg считает финансовый баланс в России самым здоровым в мире

За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.

Как отмечают авторы материала, российский лидер смог укрепить связи с Китаем, присоединил Крым, изменил ситуацию в Сирии, продал вооружения Турции, входящей в блок НАТО. Также агентство подчеркивает, что Путину удалось задать тон прошедшему в Париже саммиту «нормандской четверки».

Основным достижением российского президента агентство Bloomberg назвало его способность наращивать геополитическое влияние при скромном бюджете, напомнив, что США на оборону тратят в два раза больше денег, чем Россия на все сразу.

«Россия снова стала основной силой на Ближнем Востоке и расширяет влияние на Африку», — говорится в публикации.

Кроме того, осторожность Москвы в материальных вопросах после украинского конфликта сделала финансовый баланс страны «одним из самых здоровых в мире», заключает Bloomberg.

Источник: РИА Новости