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Попал в снежный вихрь и упал вертолет с 24 вахтовиками на севере России

11:30 30.12.2019 Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю
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Вертолет завалился на бок, пострадали 15 человек, но госпитализированы были 7 человек, остальным медицинская помощь была оказана на месте.

Попал в снежный вихрь и упал вертолет с 24 вахтовиками на севере России
Медики рассказали о состоянии здоровья вахтовиков с упавшего на севере вертолета

В минздраве Красноярского края рассказали, как чувствуют себя вахтовики, которые пострадали в происшествии с вертолетом на севере Красноярского края 29 декабря.

Пострадавшими считают 15 человек, но госпитализированы были 7 человек, остальным медицинская помощь была оказана на месте. Почти у всех ушибы, что квалифицируется как легкий вред здоровью, у двоих травмы средней тяжести — переломы. В целом все чувствуют себя хорошо, но пока никого не выписали.

Вертолет завалился на бок в селе Байкит при попадании в снежный вихрь. На борту находились 24 человека. Трое — члены экипажа, остальные — вахтовики «Байкитской нефтегазоразведочной экспедиции» — подрядчика «Славнефть».

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