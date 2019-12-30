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Кристина Асмус уже неделю лежит под капельницами в ужасающем состоянии

16:48 30.12.2019 Фото: https://www.instagram.com/p/B6qCtDLiLnb/
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Круглосуточно под капельницами с несбиваемой температурой и в ужасающем состоянии находится актриса Кристина Асмус.

Кристина Асмус уже неделю лежит под капельницами в ужасающем состоянии

Кристина Асмус уже неделю находится в больнице

Актриса Кристина Асмус сообщила в своем инстаграме, что ее госпитализировали с острой бактериальной инфекцией.
По словам артистки, в больнице она находится уже неделю. По ее мнению, к такой ситуации привели выступления с высокой температурой, после которых ей дважды вызывали скорую помощь и «в итоге забрали».
«Круглосуточно под капельницами с несбиваемой температурой и в ужасающем состоянии», — написала Асмус.
Она пошутила, что ее организм сам «решил устроить себе отпуск». Асмус добавила, что врачи обещают выписать ее уже в понедельник.
Источник: РИА Новости
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