Кристина Асмус уже неделю лежит под капельницами в ужасающем состоянии

Актриса Кристина Асмус сообщила в своем инстаграме, что ее госпитализировали с острой бактериальной инфекцией.
По словам артистки, в больнице она находится уже неделю. По ее мнению, к такой ситуации привели выступления с высокой температурой, после которых ей дважды вызывали скорую помощь и «в итоге забрали».
«Круглосуточно под капельницами с несбиваемой температурой и в ужасающем состоянии», — написала Асмус.
Она пошутила, что ее организм сам «решил устроить себе отпуск». Асмус добавила, что врачи обещают выписать ее уже в понедельник.
Источник: РИА Новости