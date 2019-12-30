Кристина Асмус уже неделю лежит под капельницами в ужасающем состоянии

Круглосуточно под капельницами с несбиваемой температурой и в ужасающем состоянии находится актриса Кристина Асмус.

Кристина Асмус уже неделю находится в больнице Актриса Кристина Асмус сообщила в своем инстаграме, что ее госпитализировали с острой бактериальной инфекцией.

По словам артистки, в больнице она находится уже неделю. По ее мнению, к такой ситуации привели выступления с высокой температурой, после которых ей дважды вызывали скорую помощь и «в итоге забрали».

«Круглосуточно под капельницами с несбиваемой температурой и в ужасающем состоянии», — написала Асмус.