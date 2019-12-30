Рак шейки матки: какие признаки важно не пропустить

Боль во время секса, ненормальные кровотечения, боль в пояснице и еще несколько симптомов, которые могут указывать на рак шейки матки описаны в статье.

Симптомы рака шейки матки не всегда очевидны — он может не давать никаких проявлений, пока не достигнет продвинутой стадии

Ловить рак на ранней стадии жизненно важно, но некоторые онкологические недуги тенденциозно диагностируются на поздней стадии, — и рак шейки матки является именно таковым. У некоторых женщин вообще не проявляется никаких признаков этого заболевания.

Симптомы рака шейки матки не всегда очевидны — он может не давать никаких проявлений, пока не достигнет продвинутой стадии. Вот почему очень важно посещать гинеколога и проводить необходимые для обследования шейки матки процедуры в порядке профилактически медосмотров.

Что касается ранних признаков заболевания, то они могут быть следующими.

Ненормальное кровотечение (во время или после секса, между периодами, а также в период после менопаузы). Наиболее распространенным и самым ранним признаком рака шейки матки является нерегулярное кровотечение. Это происходит, когда раковые клетки растут на ткани ниже шейки матки. Кровотечение является особенно тревожным признаком у женщин в постменопаузе, у которых больше нет менструации.

Необычные выделения из влагалища. Резкое изменение цвета, запаха и консистенции выделений из влагалища – это очень серьезный повод навестить врача. Когда раковым клеткам недостает кислорода для размножения, это может вызывать инфекцию, которая приводит к странным запахам.

Дискомфорт или боль во время секса. Боль во время секса может быть признаком целого ряда разных проблем, и одна из них — рак шейки матки. Поскольку болезнь часто протекает без симптомов, боль во время полового акта является одним из ключевых показателей. Это может быть признаком того, что рак распространяется на окружающие ткани.

Боль в пояснице. Такая боль может быть связана с перегрузками и неправильным движением, но также может быть предупредительным признаком проблем с репродуктивными органами. Постоянная боль в нижней части спины или со стороны аппендикса может быть признаком рака шейки матки.



Непреднамеренная потеря веса. Потеря аппетита и необъяснимая потеря веса, как правило, являются признаками того, что организм не работает должным образом. Примерно у половины всех онкологических больных наблюдается кахексия, синдром истощения, который вызывает метаболические изменения, приводящие к потере мышечной массы и жира. Если вы заметили, что стали есть меньше или теряете вес, хотя пищевые привычки не изменились, обязательно обследуйтесь у врача.

Источник: МедикФорум