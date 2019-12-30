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На 32 года отправил в тюрьму банду наркодиллеров суд Новосибирска

13:45 30.12.2019 Фото: МВД по НСО
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За период действия группы, ее участниками было совершено 10 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.У них изъято почти 260 кг психотропных веществ и наркотических средств.

На 32 года отправил в тюрьму банду наркодиллеров суд Новосибирска
В Новосибирске вступил в законную силу приговор суда в отношении членов межрегиональной организованной группы

Вступил в законную силу приговор Новосибирского областного суда в отношении членов 5 членов межрегиональной организованной группы, занимавшейся незаконным оборотом наркотических средств синтетического происхождения и психотропных веществ на территории городов Владивостока, Омска, Южно-Сахалинска, Московской и Новосибирской областей.

В марте 2017 года в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУНК МВД России совместно с коллегами из УНК ГУ МВД России по Новосибирской области и регионального управления ФСБ России фигуранты были задержаны. Изъято почти 260 кг психотропных веществ и наркотических средств.

Установлено, что роли участников группы – четверых мужчин и женщины в возрасте от 23 до 40 лет были четко распределены. Один из них доставлял наркотические средства и закладывал их в тайники на территории различных субъектов Российской Федерации. Трое других занимались производством и фасовкой наркотиков в Новосибирской и Московской областях. Женщина контролировала процесс изготовления наркотиков. Дальнейший сбыт осуществлялся при помощи интернет-магазина.

Следствием установлено, что за период действия группы, ее участниками было совершено 10 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

В отношении троих участников судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, еще один получил 10 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, участница группы приговорена к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.


На 32 года отправил в тюрьму банду наркодиллеров суд Новосибирска
На 32 года отправил в тюрьму банду наркодиллеров суд Новосибирска
На 32 года отправил в тюрьму банду наркодиллеров суд Новосибирска

Источник: МВД по НСО

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