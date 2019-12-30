Для президента Путина записали видеоролик в проруби аквайс-спортсмены Бердска

Бердский клуб аквайс-спорта базируется на базе отдыха «Голубое озеро»

Во всероссийской акции «Закаленная Россия — здоровая страна» 29 декабря участвовали 19 членов клуба аквайс-спорта в Бердске. Заплыв и купание в проруби проводились на базе отдыха «Голубое озеро».

— Акция проходила по всей России в 11.00 по местному времени в каждом регионе. Окунались, обливались, закалялись. Тем самым хотели установить мировой рекорд одновременного закаливания, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» руководитель клуба аквайс-спорта Диана Стахеева.

По словам Дианы Стахеевой, в каждом городе записывался короткий видеоролик, потом все они будут смонтированы и отправлены президенту РФ Владимиру Путину.

Призвали бердчан закаляться аквайс-спортсмены



В дальнейшем будет подниматься вопрос, чтобы сделать зимнее плавание официальным видом спорта, пояснила Диана.

Закаленная Россия здоровая страна



Бердский клуб аквайс-спорта существует уже пять лет. В нем порядка 40 участников. Регулярно на тренировки приходят 15-20 человек. Во всероссийской акции «Закаленная Россия — здоровая страна» участвовали 19 человек.