Возвращать страховку при досрочном погашении кредита разрешил Путин

Потребовать назад «неиспользованную» часть страховки можно будет в течение 14 календарных дней с даты досрочного погашения кредита или займа. Для этого понадобится написать заявление.

Заемщики смогут вернуть часть страховки при досрочном погашении кредита

Граждане, досрочно вернувшие деньги банку, смогут получить назад часть страховки, оформленной на этапе выдачи кредита. Такой закон подписал президент Владимир Путин.

Новые нормы касаются, как ипотечных заемщиков, так и тех, кто берет потребкредиты.

Как пояснили «РГ» во Всероссийском союзе страховщиков, потребовать назад «неиспользованную» часть страховки можно будет в течение 14 календарных дней с даты досрочного погашения кредита или займа. Для этого понадобится написать заявление. Если страхователем по договору является сам заемщик, обращаться за возвратом нужно в страховую компанию. Если банк (крайне распространенная ситуация, когда финансовая организация сама приобретает у страховщика страховую защиту сразу для большого числа заемщиков и потом подключает их к таким коллективным программам), заявление направляется туда.

На возврат части денег, уплаченных за полис, кредитору или страховой компании дается 7 дней.

Еще одна норма закона наделяет заемщиков, подключенных к коллективным программам страхования, правом вообще отказаться от полиса, оформленного вместе с кредитом, и получить назад деньги (сейчас такая возможность предусмотрена только для индивидуальных договоров страхования). Сделать это можно будет в течение 14 дней пока действует так называемый период охлаждения. Кредитор (в этом случае именно он является страхователем) будет обязан вернуть все уплаченные в счет подключения средства в течение 7 рабочих дней при отсутствии страхового случая. При этом за банком сохраняется право в случае отказа заемщика от страховки увеличить размер процентной ставки по кредиту, напоминают в ЦБ.

Закон также вводит для кредиторов обязанность информировать заемщиков об особенностях присоединения к договору коллективного страхования, о возможности от него отказаться, а также о размере страховой премии и иных платежей (например, комиссий), из которых формируется стоимость этой услуги, либо о максимально возможном размере платежа, включающего страховую премию и иные платежи.

Новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2020 года и будут распространяться на договоры страхования, заключенные после этой даты.

Источник: РГ