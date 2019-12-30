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Разрешил курить в аэропортах России Владимир Путин

13:00 30.12.2019 Фото: pixabay.com
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У курительных комнат будут непрозрачные стены, они должны быть оснащены системой вентиляции. Воспользоваться услугами таких помещений смогут пассажиры, прошедшие регистрацию на рейс, а также следующие транзитом.

Разрешил курить в аэропортах России Владимир Путин
Путин подписал закон, возвращающий курилки в здания аэропортов

Президент России Владимир Путин подписал закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.
В соответствии с документом, у курительных комнат будут непрозрачные стены, они должны быть оснащены системой вентиляции. Воспользоваться услугами таких помещений смогут пассажиры, прошедшие регистрацию на рейс, а также следующие транзитом.

Курение в ряде общественных мест было запрещено в России в 2013 году, когда был принят «антитабачный» закон. Сначала курение запретили на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а также в самолетах, запретили рекламу и стимулирование продаж табака. Летом 2014 года запретили курить в гостиницах, кафе и ресторанах, в поездах, на вокзалах и в аэропортах.

Источник: РИА Новости

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