Гороскоп с 28 декабря по 3 января 2020 года для жителей Бердска

Звезды дают шанс оказаться «впереди планеты всей», а для этого нужны более масштабные дела. Успех принесет что-то новое или старое, но на новой основе.

Гороскоп с 28 декабря по 3 января

Гороскоп на неделю с 28 декабря 2019 года по 3 января 2020 года для всех знаков зодиака.

ОВЕН

Сейчас старый друг лучше новых двух. Соберитесь вместе и вспомните прошлое. Может, 2020 год принесет вам новый виток отношений и возродит былые чувства. Кроме того, друзья помогут открыть неожиданные возможности заработка или карьеры.

ТЕЛЕЦ

У вас достаточно сил и энтузиазма, чтобы за новогодним столом загадать себе крупные цели и вскоре устремиться к новым свершениям. Не бойтесь, около вас появятся люди, которые поддержат ваши начинания. Хорошо повесить на елку записочки с заветными пожеланиями.

БЛИЗНЕЦЫ

Для вас это будет время прощания с прошлым, когда вы окончательно поймете, что нельзя войти в одну и ту же реку дважды, а значит, надо искать новые пути. На празднике лучше сократить общение. Вам будет о чем подумать в новогоднюю ночь.

РАК

Все отдыхают, а вам хочется действовать, особенно сейчас. Многие видят свои перспективы и желают быстрого результата, однако звезды не торопятся. Пока не обретете внутреннюю гармонию, он будет от вас ускользать. Добрые отношения в семье – вот главная задача.

ЛЕВ

Кому-то повезет в карьере. Считайте, что это звездный бонус за прежние усилия. А кто-то захочет просто оторваться на полную катушку.

ДЕВА

Найдите радость в делах домашних. Работа пока подождет. Впрочем, довольно скоро у вас появятся замечательные идеи для творчества, и вы легко сумеете их воплотить.

ВЕСЫ

Многим из вас предстоит поработать с эмоциями, а это значит простить всех и отпустить прошлое. Тогда откроются двери для нового. Именно в новогоднюю ночь желательно выбрать свой дальнейший путь и тогда действовать более решительно.

СКОРПИОН

Вы решительно не согласны с текущем положением дел и хотели бы многое изменить. Сейчас главная сила в вас самих. Творческие усилия вы направите на то, чтобы улучшить свое материальное положение, а также поймете, что необходимо постоянное развитие. Двигайтесь вперед!

СТРЕЛЕЦ

Вы тоже ставите перед собой практические задачи, но они требуют неординарного подхода. Признайтесь себе честно, что вас не устраивает, и в этом случае запланируйте в наступающем году обновить отношения, сменить круг знакомств, поменять работу или даже переехать в другое место.

КОЗЕРОГ

Звезды дают шанс оказаться «впереди планеты всей», а для этого нужны более масштабные дела. Успех принесет что-то новое или старое, но на новой основе. Предстоит отдавать больше, чем когда-либо, но это же растопит лед и былое отчуждение в отношениях. Появится больше шансов для любви. Забудьте старые конфликты и в новогоднюю ночь вспомните и поздравьте всех.

ВОДОЛЕЙ

В следующем году темп жизни замедлится и предстоит решать прежде всего внутренние проблемы. Следовательно, вы на время отстранитесь от практических дел и будете погружены в себя. Это значит, что прежде всего надо позаботиться о самих себе, в том числе и о сохранении хорошей физической формы. Не суетитесь на Новый год.

РЫБЫ

В новогоднюю ночь вы захотите пожелать себе больше свободы в 2020 году. А это значит, что вас станет интересовать, прежде всего, творческое развитие и проявление романтических чувств.

Источник: ap22.ru