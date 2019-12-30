На «Разрезе Восточном» введены в эксплуатацию две автозаправочные станции

Топливозаправочные пункты (ТЗП) установлены в начале декабря на площадке разреза по маршруту движения порожних карьерных самосвалов. Общий объем ТПЗ – 110 м3. Выдача топлива производится по картам с пин-кодом, закрепленным за каждой единицей техники с лимитом расхода.

– Раньше техника заправлялась автотопливозаправщиками — бензовозами, доставляющими топливо на разрез в период пересменки водителей. Заправляли автотранспорт с одного рукава в определенное время, из-за чего самосвалы простаивали в ожидании своей очереди. Теперь заправка производится круглосуточно одновременно с 4-х постов. За одну минуту можно залить до 600 литров топлива, – говорит Ирина Барадулина, начальник участка горюче-смазочных материалов ООО «Разрез Восточный».

Установленные в ТЗП системы позволяют вести учёт топлива в электронном виде и выводить отчёт за любой период времени.

Новые технологические решения увеличивают эффективность работы горнотранспортного оборудования.