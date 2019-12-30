Вандалы разгромили новый павильон на остановке «Институт» в Бердске

Боковую стенку на павильоне поставили сотрудники ЦМУ

Вырвали боковую стенку на павильоне остановки общественного транспорта «Институт» неизвестные в районе химзаводской промышленной площадки в Бердске.

— На остановке был установлен новый павильон, но к сожалению, стенку уже сломали, — сообщила на совещании чиновников, проходившем на прошлой неделе начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина.

О данной проблеме сообщили руководителю Центра муниципальных услуг Игорю Сысоеву.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» 30 декабря Надежда Нятина, сотрудники ЦМУ на прошлой неделе отремонтировали остановочный павильон.