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Вандалы разгромили новый павильон на остановке «Институт» в Бердске

13:30 30.12.2019, Галина Панчева Фото: предоставлено отделом транспорта
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Неизвестные вырвали боковую стенку павильона. Сотрудники ЦМУ провели ремонт на остановке.

Вандалы разгромили новый павильон на остановке «Институт» в Бердске
Боковую стенку на павильоне поставили сотрудники ЦМУ

Вырвали боковую стенку на павильоне остановки общественного транспорта «Институт» неизвестные в районе химзаводской промышленной площадки в Бердске.

— На остановке был установлен новый павильон, но к сожалению, стенку уже сломали, — сообщила на совещании чиновников, проходившем на прошлой неделе начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина.

О данной проблеме сообщили руководителю Центра муниципальных услуг Игорю Сысоеву.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» 30 декабря Надежда Нятина, сотрудники ЦМУ на прошлой неделе отремонтировали остановочный павильон.

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