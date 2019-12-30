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Погода, ошибка пилота или технеисправность: Причины крушения самолета Fokker-100 назвало МВД Казахстана

13:15 30.12.2019
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Назначен ряд экспертиз на состояние воздушного судна, в том числе пожаро-техническая и транспортно-трассологическая экспертизы.

Погода, ошибка пилота или технеисправность: Причины крушения самолета Fokker 100 назвало МВД Казахстана
Погода, ошибка пилота или технеисправность: Причины крушения самолета Fokker 100 назвало МВД Казахстана
В МВД назвали три версии авиакатастрофы под Алма-Атой

Следствие рассматривает три основные версии крушения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air в Казахстане: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Глава ведомства Ерлан Тургумбаев отметил, что правоохранителям предстоит восстановить хронологию событий, которые предшествовали авиакатастрофе. Сейчас сотрудники проверяют работу всех наземных и авиационных служб.

«Назначен ряд экспертиз на состояние воздушного судна, в том числе пожаро-техническая и транспортно-трассологическая экспертизы», — сообщил он.
Напомним, самолет рейсом Алма-Ата — Нур-Султан утром 27 декабря потерял высоту во время взлета, после чего пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное строение.

На борту воздушного судна находилось 98 человек, из них 12 погибли. Деятельность авиакомпании и полеты самолетов Fokker-100 приостановлены.

28 декабря в Казахстане объявлен общенациональный траур. Правоохранители начали досудебное расследование. Вице-премьер Казахстана Роман Скляр заявил, что, предварительно, самолет при взлете дважды коснулся хвостом ВПП, в связи с этим рассматривались версии ошибки пилотирования и технической неисправности.

Источник: ren.tv

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