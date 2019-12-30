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Похитили лимузин Сталина ЗИС-115 шестеро воров в Москве

14:00 30.12.2019 Фото: Neodarkshadow/commons.wikimedia.org
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Угонщики проникли в гараж, погрузили автомобиль на эвакуатор, поскольку он был не на ходу, и увезли в неизвестном направлении.

Похитили лимузин Сталина ЗИС 115 шестеро воров в Москве
ЗИС-115

Неизвестные похитили из гаража на севере Москвы ЗИС-115 — уникальный советский лимузин, на котором с 1949 года ездил председатель Совета министров СССР Иосиф Сталин. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, шестеро воров проникли в гараж, погрузили ЗИС на эвакуатор, поскольку он был не на ходу, и увезли в неизвестном направлении. Согласно документам, автомобиль принадлежит начальнику службы безопасности украинского олигарха Руслана Тарпана.

ЗИС-115 — советский бронированный автомобиль высшего класса. Выпускался несколькими сериями в 1949-1955 годах на автомобильном заводе имени Сталина. Всего было произведено 56 штук. Автомобиль предназначался для высших руководителей коммунистической партии СССР — членов Политбюро ЦК ВКП(б), в первую очередь для главы СССР Иосифа Сталина.

Большая часть автомобилей эксплуатировалась в Гараже особого назначения. Позднее эта модель имелась в гаражах лидеров многих европейских и азиатских стран, дружественных СССР. Последний автомобиль был списан из системы Гаража особого назначения в 1994 году.

Источник: lenta.ru

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