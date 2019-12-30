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Забеременел и родил мужчина-трансгендер от женщины в Великобритании

14:30 30.12.2019 Фото: pixabay.com
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9-летний Рубен Шарп совершил трансгендерный переход 12 лет назад. Однако он всегда хотел завести ребенка, поэтому шесть лет назад перестал регулярно принимать тестостерон, чтобы иметь возможность родить.

Забеременел и родил мужчина трансгендер от женщины в Великобритании
Трансгендер принял роды у забеременевшего от трансгендера трансгендера

В Великобритании мужчина-трансгендер родил, забеременев от биологического материала женщины-трансгендера. Как сообщает издание The Mirror, роды у британца принял доктор-трансгендер.

39-летний Рубен Шарп (Reuben Sharpe) совершил трансгендерный переход 12 лет назад. Однако он всегда хотел завести ребенка, поэтому шесть лет назад перестал регулярно принимать тестостерон, чтобы иметь возможность родить.

Его партнер, 28-летний Джей, идентифицирующий себя как небинарная персона — то есть не считающий себя ни мужчиной, ни женщиной, поддержал начинание возлюбленного.

Пара обратилась в банк спермы и выбрала донором женщину-трансгендера. Шарпу удалось забеременеть посредством экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с третьей попытки. Они специально выбрали доктора-трансгендера для сопровождения беременности Шарпа, чтобы он не задавал лишних вопросов и хорошо разбирался в нюансах здоровья трансгендеров.

Шарп родил ребенка три месяца назад посредством кесарева сечения. Однако счастливые родители решили рассказать об этом только сейчас. Шарп и Джей назвали новорожденного Джейме. Они не собираются прививать ему гендерные стереотипы и рассчитывают, что он сам определится с гендером, когда вырастет. Пара собирается сыграть свадьбу в 2020 году.

В мае сообщалось о трансгендере, который обратился в больницу с жалобами на боль в животе и родил мертвого ребенка. Причиной гибели плода могло стать халатное отношение к пациенту врачей и медсестер, ему не оказали оперативной помощи, так как приняли его беременность за ожирение.

Источник: lenta.ru

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