Ключи от двух новых машин скорой помощи вручил Дед Мороз в синем халате в Бердске

Новые автомобили «Скорой помощи»

Передача ключей от новых автомобилей скорой помощи прошла возле здания администрации Бердска.

«Официально подарок вручили на прошлой неделе. Ключи от двух новых автомобилей скорой медицинской помощи вручил главврачу Бердской Центральной городской больницы министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. Город Бердск с татарского звучит как «подарок», так и у нас накануне нового года — есть подарок. Он улучшит качество здравоохранения в Бердске», — председатель Совета депутатов Бердска Валерий Бадьин.

Мэр Бердска Евгений Шестернин поздравил всех бердчан с получением новых автомобилей: «Подарки сами не делаются, их делают люди. В преддверие нового года подарки делает Дед Мороз, но подсказали ему три человека. Это Министр здравоохранения Константин Хальзов, депутат Законодательного собрания Зоя Родина и главный врач Алла Дробинская», — заявил Шестернин. Он также поручил главному врачу Бердской Центральной городской больницы Алле Дробинской передать министру Хальзову книгу с благодарностями от всех горожан за оказание конкретной помощи городу Бердску.

«Мы получили замечательный подарок, 24 декабря торжественно получили ключи, всего 34 машины. И только два района — город Бердск и Искитимский район — получили по два автомобиля «Скорой медицинской помощи». Этот подарок нас просто выручает. В выходные дни у нас по 100-120 вызовов и представьте, какой колоссальный износ идёт автомобилей, которые работают в круглосуточном режиме. Тот парк «скорых», который у нас есть, к сожалению, его не достаточно. Мы надеемся, что такие замечательные подарки мы будем получать каждый год. Мы подавали заявку в самый последний момент и министр Хальзов пошел на встречу, правительство выделило машины. Поздравляю с подарком Бердскую больницу и всех жителей города», — заявила Алла Дробинская.

После официальных поздравлений на площадке перед зданием администрации появился настоящий Дед Мороз в синем халате. Именно он вручил ключи от машин тем, кто будет спасать человеческие жизни — водителям, фельдшерам, врачам «Скорой помощи».