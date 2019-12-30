Новости от Патриота: Положительные итоги за 2019 год

Всех с наступающим Новым Годом! Успехов нам и процветания, на зло всем хейтерам и злопыхателям!

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Патриот:

Положительные итоги за 2019 год.

• C космодрома Плесецк успешно стартовала ракета-носитель «Рокот» и вывела на орбиту 4 спутника связи. Этот пуск стал для страны 25-ым и завершающим в текущем году. Это на 5 пусков больше, чем в прошлом году и это максимум за 4 последних года. Впервые за много лет все пуски без исключений прошли без аварий, что тоже является несомненным достижением.

• В этом году мы перешли с устаревших ракет-носителей «Союз-ФГ» (с аналоговой системой управления украинского производства) на ракеты-носители «Союз-2.1а» с цифровой системой управления российского производства.

• Всего мы вывели 73 космических аппарата, включая уникальную лабораторию Спектр-РГ, которая уже открыла свыше 10 000 новых космических объектов и останется самой передовой обсерваторией за пределами Земли как минимум до 2031 года.

• На этой неделе свой первый полёт совершил уже четвёртый самолёт МС-21-300. А чуть ранее этот новейший российский лайнер был впервые представлен за рубежом на выставке в Стамбуле.

• Весной этого года впервые в воздух поднялся и абсолютно новый военный лёгкий транспортник Ил-112В.

• За год военные получили 143 новых самолета и вертолета, в том числе 5 модернизированных стратегических ракетоносцев. Впервые в войска поступил новый транспортно-десантный вертолёт Ми-38Т с новым двигателем ТВ7-117В, а также новейшие боевые вертолёты Ми-28НМ «Ночной охотник» и беспилотник большой продолжительности полета «Орион».

• Услугами гражданской авиации за 11 месяцев текущего года воспользовалось свыше 119 млн человек, что на 10% больше, чем в прошлом году. В Саратове с нуля построен аэропорта «Гагарин».

• 26 декабря на «Адмиралтейских вервях» торжественно спущена на воду дизель-электрическая подводная лодка «Волхов» для нужд военно-морского флота. Головная лодка этой серии была передана флоту месяцем ранее, а в ноябре заложены уже третья и четвертая лодки серии, в октябре началась резка металла на пятый корабль.

• Всего в текущем году ВМФ получил 19 боевых кораблей и судов обеспечения, спущено на воду 17 и заложено 15 кораблей и судов разного класса.

• 13 новых судов по итогам года получат гражданские заказчики, всего в постройке находится 73 судна, а портфель заказов Объединённой судостроительной корпорации превысил триллион рублей. • Объём перевозок по Севморпути опередил план и превысит 30 млн тонн до конца года.

• За год в стране открыто 306 новых крупных производств, против 236 годом ранее

• В 2019 страна соберёт свыше 120 млн тонн зерновых – это ещё больше урожая прошлого года. Рекордным за всю историю станет урожай масличных культур и свекольного сахара. Растёт производство молока и мяса, особенно свинины. Как итог – экспорт нашего продовольствия превысит 24 млрд долларов и мы удержим звание главного поставщика зерна на планете.

• Впервые с 2015 года в стране зафиксирован рост темпов сдачи новостроек в эксплуатацию — будет введено около 80 млн кв. м жилья.

• Объём Фонда национального благосостояния превысил 8 трлн рублей – со следующего года его средства начнут вкладываться в реальную экономику России. Ну, и, конечно, нельзя не отметить долгожданный запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту. Всех с наступающим Новым Годом! Успехов нам и процветания, на зло всем хейтерам и злопыхателям!