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Погиб под колесами фуры прибывший на спасение сына в ДТП житель Белоруссии

13:18 30.12.2019 Фото: стоп-кадр видео
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К 25-летнему водителю Ford прибыл его 47-летний отец и сел на заднее сиденье. В это время по трассе ехала фура Volvo, водитель которой решил обогнать автобус, но из-за сумерек и непогоды не заметил Ford и столкнулся с этим авто.

Погиб под колесами фуры прибывший на спасение сына в ДТП житель Белоруссии
На 22-м километре автодороги Р1 столкнулись автомобили Ford и Dodge

Смертельная авария произошла сегодня в Дзержинском районе, сообщили в пресс-службе МВД. Смотрите на видео кадры с места ДТП.

По данным милиции, около 16 часов на 22-м километре автодороги Р1 столкнулись автомобили Ford и Dodge. Это произошло из-за несоблюдения безопасного бокового интервала в крайней левой полосе.

Однако в этот момент к 25-летнему водителю Ford прибыл его 47-летний отец и сел на заднее сиденье. В это время по трассе ехала фура Volvo, водитель которой решил обогнать автобус, но из-за сумерек и непогоды не заметил Ford и столкнулся с этим авто.

«В результате аварии отец водителя Ford погиб на месте, сам водитель и его мать с различными травмами доставлены в больницу», – рассказали в МВД.

На месте аварии работали сотрудники ГАИ, МЧС, следователи, эксперты, медработники.

В ГАИ напомнили автовладельцам, что нужно соблюдать безопасную дистанцию и выбирать скорость в соответствии с погодными условиями.

Там также добавили, что в случае совершения ДТП, в котором сумма причиненного ущерба до 800 евро, можно оформить европротокол без вызова Госавтоинспекции. Это сэкономит время и не будет создавать препятствий для других водителей. Если ущерб превышает эту сумму, то автолюбителям следует ждать прибытия ГАИ вне проезжей части.

Источник: Спутник

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