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Мечтала посмотреть на ледяную сову инвалид-колясочник из Бердска

18:39 30.12.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Глядя на скульптуру, девушка вспомнила родную Якутию. Она надеется, что город станет более комфортным для инвалидов.

Мечтала посмотреть на ледяную сову инвалид колясочник из Бердска
Марию Самусь муж в инвалидной коляске вез по объездной дороге, чтобы его любимая посмотрела на ледяную сову

29 декабря в Бердске состоялось открытие снежного городка. За несколько дней город так замело, что по некоторым пешеходным дорожкам не пройти. И горожане по сугробам пробирались к «Ориону». Марию Самусь муж в инвалидной коляске вез по объездной дороге, чтобы его любимая посмотрела на ледяную сову.

— Я мечтала увидеть сову. Такая она красивая получилась, как и другие ледяные фигуры. Гладя на эту красоту я вспоминаю свою родину- Якутию,- призналась инвалид-колясочник Мария Самусь.

В Бердск она переехала 7 лет назад. Ей нравится город, но ей бы очень хотелось, чтобы Бердск стал более комфортным для инвалидов.

— Желаю Бердску процветания и надеюсь, что условия для инвалидов-колясочников станут лучше. Чтобы тропинки стали лучше. Мы не могли проехать. Пришлось ехать в объезд,- высказалась девушка.

Мечтала посмотреть на ледяную сову инвалид колясочник из Бердска

Немало дорог в Бердске после снегопадов стали непроездными для инвалидов-колясочников

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От редакции

Территория вашего дома очищена от снега?

Аноним, 30 декабря 2019 20:33
ну это же зима,тем более после снегопадов

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