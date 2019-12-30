7 причин обратиться к доктору
в новогодние каникулы
в новогодние каникулы
Бердские медики придут на помощь в любое время суток
7 причин
обратиться
к доктору
в новогодние
каникулы
обратиться
к доктору
в новогодние
каникулы
Бердские медики придут на помощь
в любое время суток
в любое время суток
Новогодние праздники и каникулы дают возможность отдохнуть и повеселиться от души, но никто не застрахован от проблем со здоровьем и здесь без помощи медиков не обойтись.
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Отравление
Новый год - время обильных застолий. Некоторые хозяйки готовят заранее и потом все семейство ест салаты несколько дней, итогом может стать отравление. Не занимайтесь самолечением. Обращайтесь к врачам.
По мнению бердского врача-терапевта Екатерины Мигулевой, рвота, жидкий стул могут быть также признаками ротавирусной инфекции. Только медик поставит диагноз и назначит адекватное лечение.
В праздники отравиться можно не только едой. Чтобы не стать жертвой алкогольной интоксикации не прикладывайтесь к стопочке на голодный желудок. Не мешайте разные виды алкоголя.
Аллергия
О, ужас, у меня сыпь! Сыпь может свидетельствовать об инфекционном заболевании, таком как ветрянке, а может быть реакцией на слишком большое число съеденных мандаринок и конфет. Что делать если ваше тело покрылось сыпью? Исключите аллергены и обратитесь к доктору. Педиатры советуют не давать цитрусовые детям младше двух лет.
О, ужас, у меня сыпь! Сыпь может свидетельствовать об инфекционном заболевании, таком как ветрянке, а может быть реакцией на слишком большое число съеденных мандаринок и конфет. Что делать если ваше тело покрылось сыпью? Исключите аллергены и обратитесь к доктору. Педиатры советуют не давать цитрусовые детям младше двух лет.
Аллергия
О, ужас, у меня сыпь! Сыпь может свидетельствовать об инфекционном заболевании, таком как ветрянке, а может быть реакцией на слишком большое число съеденных мандаринок и конфет. Что делать если ваше тело покрылось сыпью? Исключите аллергены и обратитесь к доктору. Педиатры советуют не давать цитрусовые детям младше двух лет.
О, ужас, у меня сыпь! Сыпь может свидетельствовать об инфекционном заболевании, таком как ветрянке, а может быть реакцией на слишком большое число съеденных мандаринок и конфет. Что делать если ваше тело покрылось сыпью? Исключите аллергены и обратитесь к доктору. Педиатры советуют не давать цитрусовые детям младше двух лет.
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Травма
По статистике в посленовогоднее время увеличивается число травм. Шел, упал, очнулся - гипс. Народ у нас в праздники немного подшофе, да и трезвому удержаться на скользком тротуаре весьма сложно. Как избежать вывихов, ушибов и переломов? Вариант №1- сидите дома (шутка). Вариант №2 - купите насадки на обувь против скольжения. Если вы упали и почувствовали резкую боль в конечностях, обращайтесь к доктору, чтобы диагностировать или исключить перелом и разрыв связок.
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Ожоги
Фейерверк и салют в новогоднюю ночь создают праздничное настроение. Но при неправильном применении запуск пиротехники может обернуться ожогом. Если поражен маленький очаг обработайте поверхность спреем от ожога. Если площадь ожога большая, вызывайте скорую помощь. Покупайте сертифицированную продукцию в специализированных магазинах.
Зубная боль
Никто не застрахован от того, что зуб разболится в самый неподходящий момент в гостях или ночью. Что делать? Обращаться к врачу-стоматологу. Стоматологические клиники Бердска предлагают европейский уровень обслуживания на современном оборудовании. Опытные доктора избавят вас от страданий и дадут все рекомендации, как сделать улыбку ослепительной.
Никто не застрахован от того, что зуб разболится в самый неподходящий момент в гостях или ночью. Что делать? Обращаться к врачу-стоматологу. Стоматологические клиники Бердска предлагают европейский уровень обслуживания на современном оборудовании. Опытные доктора избавят вас от страданий и дадут все рекомендации, как сделать улыбку ослепительной.
Обморожение
Замечательная поговорка гласит: «Сибиряк не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается». По Бердску нередко девушки и дамы в возрасте щеголяют в капроновых колготках, а мужчины в кроссовках на босу ногу. Здесь недалеко до простуды. Не хотите долгожданные новогодние каникулы провалятся с температурой, одевайтесь по погоде. Укрепить иммунитет поможет соляная пещера.
- Помните, регулярные переохлаждения могут в будущем обернуться циститом, простатитом, почечной и суставной патологиями, - констатирует доктор.
Если вы сильно замерзли, протестируйте себя: уши, щеки, нос, руки, ноги побелели, и вы их совсем не чувствуете, скорее всего, вы обморозились. Срочно зайдите в помещение. Согрейтесь горячим чаем с лимоном или вареньем. Не растирайте пораженные места. При серьезных обморожениях без помощи врача не обойтись.
Замечательная поговорка гласит: «Сибиряк не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается». По Бердску нередко девушки и дамы в возрасте щеголяют в капроновых колготках, а мужчины в кроссовках на босу ногу. Здесь недалеко до простуды. Не хотите долгожданные новогодние каникулы провалятся с температурой, одевайтесь по погоде. Укрепить иммунитет поможет соляная пещера.
- Помните, регулярные переохлаждения могут в будущем обернуться циститом, простатитом, почечной и суставной патологиями, - констатирует доктор.
Если вы сильно замерзли, протестируйте себя: уши, щеки, нос, руки, ноги побелели, и вы их совсем не чувствуете, скорее всего, вы обморозились. Срочно зайдите в помещение. Согрейтесь горячим чаем с лимоном или вареньем. Не растирайте пораженные места. При серьезных обморожениях без помощи врача не обойтись.
Врач на дом
Если вдруг вы или ваши родственники заболели, вызовите специалиста на дом. Нет времени идти в лабораторию? Медсестры возьмут все необходимые анализы, а результат вы получите по электронной почте. Огромная экономия времени и сил.
Массажисты Бердска владеют десятками техник массажа. Их услугами также можно воспользоваться не выходя из квартиры. После курса массажа вы почувствуете необыкновенное состояние легкости и прилив энергии.
Если вдруг вы или ваши родственники заболели, вызовите специалиста на дом. Нет времени идти в лабораторию? Медсестры возьмут все необходимые анализы, а результат вы получите по электронной почте. Огромная экономия времени и сил.
Массажисты Бердска владеют десятками техник массажа. Их услугами также можно воспользоваться не выходя из квартиры. После курса массажа вы почувствуете необыкновенное состояние легкости и прилив энергии.
На правах рекламы. Фото с www.freeimages.com