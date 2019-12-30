7 причин обратиться к доктору в новогодние каникулы

Обморожение



Замечательная поговорка гласит: «Сибиряк не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается». По Бердску нередко девушки и дамы в возрасте щеголяют в капроновых колготках, а мужчины в кроссовках на босу ногу. Здесь недалеко до простуды. Не хотите долгожданные новогодние каникулы провалятся с температурой, одевайтесь по погоде. Укрепить иммунитет поможет соляная пещера.



- Помните, регулярные переохлаждения могут в будущем обернуться циститом, простатитом, почечной и суставной патологиями, - констатирует доктор.



Если вы сильно замерзли, протестируйте себя: уши, щеки, нос, руки, ноги побелели, и вы их совсем не чувствуете, скорее всего, вы обморозились. Срочно зайдите в помещение. Согрейтесь горячим чаем с лимоном или вареньем. Не растирайте пораженные места. При серьезных обморожениях без помощи врача не обойтись.