Срывавшего с женщин серьги и цепочки рецидивиста поймала полиция Новосибирска

Преступления совершались в Советском районе Новосибирска в темное время суток. Выследив жертву, мужчина нападал на нее, избивал и похищал ювелирные украшения.

В Новосибирске полицейские задержали подозреваемого в серии грабежей

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 10 «Советский» Управления МВД России по городу Новосибирску при силовой поддержке специального отряда быстрого реагирования регионального управления Росгвардии задержан подозреваемый в совершении в серии грабежей, жертвами которых становились женщины.

Преступления совершались в Советском районе Новосибирска в темное время суток. Выследив жертву, мужчина нападал на нее, избивал и похищал ювелирные украшения – обручальные кольца, серьги, цепочки с подвесками, после чего скрывался. Всего было совершено шесть нападений, в которых пострадали женщины в возрасте от 18 до 50 лет. Никто из потерпевших не запомнил примет преступника, так как его лицо было скрыто капюшоном.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела полиции №10 «Советский» были опрошены потерпевшие, возможные очевидцы событий, изъяты записи с видеокамер, расположенных в местах совершения преступлений и вдоль возможных путей отхода злоумышленника.

Оперативниками уголовного розыска было установлено, что на женщин нападал 44-летний гражданин, в сентябре 2019 года освободившийся из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за аналогичные преступления.

При проведении обыска в арендованной подозреваемым квартире полицейские изъяли одежду со следами крови, 3 телефона, несколько сим-карт. Как выяснилось, похищенные ювелирные изделия мужчина сдал в ломбард, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». После проведения необходимых экспертиз будет решаться вопрос о переквалификации совершенных деяний на более тяжкую 162 статью Уголовного кодекса РФ «Разбой».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и установление иных эпизодов преступной деятельности фигуранта.



Источник: МВД по НСО