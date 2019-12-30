Погрязли в кредитах 66% жителей Новосибирской области

Среди регионов Сибирского федерального округа наибольший долг перед банками у жителей Республики Тыва (76,4%). Самый лучший показатель у Томской области (50%).

Новосибирская область вошла в число самых закредитованных регионов

По данным исследования «РИА рейтинг», средний уровень закредитованности россиян вырос за 2019 год с 44,9 до 47,1%. Больше всего банкам должны жители Калмыкии (86,2%), меньше всего — Ингушетии (9,9%).

Новосибирская область заняла 75 из 85 мест. Закредитованность в регионе составляет 66%. Объем задолженности перед банками в среднем на одного человека увеличился за год почти на 15% — до 257,5 тыс. руб.

Среди регионов Сибирского федерального округа наибольший долг перед банками у жителей Республики Тыва (76,4%). Самый лучший показатель у Томской области (50%).

Просроченная задолженность

При высоком уровне закредитованности доля просрочек по платежам ненамного превышает средние показатели по стране. Как сообщил президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев, объем просроченной задолженности физически лиц перед банками в Новосибирской области составляет по итогам 9 месяцев порядка 17,1 млрд. руб., снижение за годовой период достигает 8%.

Доля просроченной задолженности от объема кредитования в Новосибирской области находится на уровне 4,6%, в среднем по стране показатель не превышает 4,4%.

«Если мы говорим о ситуации в целом по России, то ситуация по-прежнему стабильна в части абсолютных показателей — при росте кредитного портфеля просроченная задолженность снижается. При том первый достиг своего максимального значения за последние 5 лет — 17 триллионов рублей», — рассказал Мехтиев.

Глава СРО НАПКА подчеркнул, что в Новосибирской области ситуация схожа с общероссийскими тенденциями. За год объем кредитования вырастет на 17% и достигнет 380 млрд. руб., объем просроченной задолженности снизится на 3-5% и составит около 16-16,5 млрд руб.

Источник: РБК