Видео не помогло: не найден укравший в день учителя выручку из магазина «Цветочная фантазия» вор в Бердске

Мужчина воспользовался моментом, пока продавцы были заняты. Его лицо запечатлено на камеру видеонаблюдения. Розыск продолжается. В это же время по видео найдена воровка кошелька из магазина «Фэмили».

Из магазина «Цветочная фантазия» в день учителя мужчина забрал выручку

Не нашелся попавший на видео вор из магазина «Цветочная фантазия» Бердска. Об этом сообщила собственник магазина Вера Зенина. Она отметила, что так и не получила никакой информации от полиции. Напомним, вытащил из кассы всю дневную выручку в день учителя неизвестный мужчина. Он воспользовался моментом, пока оба продавца были заняты и забрал все деньги — 30 тысяч рублей. Одна из женщин столкнулась с ним в проходе, но не успела остановить.

— Никаких новостей нет, – сказала Вера Вячеславовна 27 декабря.

Лицо подозреваемого попал на камеры видеонаблюдения. Но найти его так не удалось. Полицейские завели уголовное дело по данному факту. Но Вера Зенина уже не надеется на положительный исход.

Напомним, в это же время по видео нашли воровку красного кошелька в магазине «Фэмили» Бердска.

Если кому-то знакомо лицо подозреваемого, просьба сообщить по телефону 112, 02 или звоните в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» 3-00-10.

Автор видео Вера Зенина.