Погиб от взрыва петарды мужчина с сигаретой во рту в Клину

Мужчина приобрёл петарду год назад на одном из интернет-сайтов. Поджег ее сам или она загорелась в результате попадания искры от окурка, очевидцы пояснить не смогли.

В г.о. Клину следователи устанавливают обстоятельства смерти местного жителя, получившего травмы в результате хлопка петарды

Следственным отделом по г.о. Клину ГСУ СК России по Московской области проводится проверка по факту смерти 33-летнего мужчины в результате травм, полученных от хлопка петарды.

По предварительным данным следствия, 28 декабря 2019 года вечером в г.о. Клин на территории частного домовладения компания местных жителей распивала спиртные напитки. В процессе время провождения, один из мужчин поджигал фейерверки и петарды. В момент, когда он поджигал третью петарду, у него во рту находилась уже подожженная сигарета. Затем раздался хлопок, после которого мужчина упал. На его голове и лице виднелись травмы. Приехавшая на место бригада «скорой помощи» констатировала его смерть.

Уже опрошены все очевидцы произошедшего. Со слов родственников, мужчина приобрёл петарду год назад на одном из интернет-сайтов. Поджег мужчина петарду сам или она загорелась в результате попадания искры от окурка, очевидцы пояснить не смогли. В настоящее время продолжается проведение проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Источник: mosobl.sledcom.ru