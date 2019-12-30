Новшества в вузах в 2020 году: 20 июня начинается прием документов во всех вузах

В 2020 году бюджетных мест на направления, связанные с цифрой, в вузах стало заметно больше.

Новосибирск славится своим университетом

Всего на 2020/21 вузам выделено 525 663 бюджетных места. Больше всего, конечно, на программы бакалавриата — 302 776 мест. На специалитет — почти 76 тысяч.

В приоритетных направлениях подготовки у Минобрнауки на 2020 год — здравоохранение, педагогика, IT, ракетно-космическая сфера, филология, культура и искусство.

Выше балл



Минобрнауки России установило для своих подведомственных вузов — а это 252 университета — значения минимальных баллов ЕГЭ выше тех, что определяет Рособрнадзор. Новшество «тянет» на прецедент — ведь долгое время каждый вуз сам «назначал» минимальные баллы для претендентов на поступление, отталкиваясь от установленных Рособрнадзором. В приемную кампанию 2020/2021 все изменится. Почему?— Так мы реализуем полномочия, предоставленные нам Федеральным законом «Об образовании в РФ». Суть их в том, что учредитель вправе установить своим подведомственным организациям «пороговые» значения баллов ЕГЭ, — пояснила «РГ» замминистра науки и высшего образования Марина Боровская.

«Пороговые» баллы Минобрнауки значительно выше минимальных значений от Рособрнадзора. Например, 40 баллов по русскому языку против 36, 39 баллов по профильной математике против 27 и так далее.

Обратите внимание: для каждого вуза, чей учредитель — министерство баллы свои. Все они должны быть опубликованы на вузовских сайтах в разделе «Прием на 2020/2021 учебный год». Важно: новые значения ЕГЭ действуют и для тех, кто идет на бюджет. И для абитуриентов на платных отделениях!

Те же, кто планирует поступать в вузы, не подведомственные министерству науки и высшего образования, по-прежнему могут ориентироваться на значения баллов ЕГЭ от Рособрнадзора и информацию на сайте выбранного университета.

Кем быть?

Куда поступать, чтобы быть востребованным через 5 лет? На каких факультетах в 2020 году будет аншлаг?

Основной тренд последних лет — цифровизация. В 2020 году бюджетных мест на направления, связанные с цифрой, в вузах стало заметно больше. Причем, речь не только о чисто компьютерных науках, но и обо всех инженерных и технических специальностях, куда предполагается добавлять новые «цифровые» модули.

Всегда «на волне» медицинские направления. Как показывает мониторинг рынка труда, медики хорошо трудоустраиваются. Кроме того, в селах сегодня активно развивается программа мобильной медицины, поэтому очень нужны и такие специалисты.

Очень популярно сегодня все, что касается развития городской среды больших и малых городов.

— Популярны программы урбанистики. У страны четкий вектор на создание комфортной среды в городах и исторических поселениях. Оказалось, здесь сильнейший дефицит специалистов. Многие вузы сегодня объединяют программы гуманитарного и педагогического цикла с новыми программами по благоустройству и городскому развитию. Сюда входит также и направление «Дизайн и архитектура», — пояснила «РГ» директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.

Поступай онлайн!

В 2020 году планируется запустить суперсервис «Поступление в вуз онлайн». Поступить в вуз можно будет, буквально не выходя из дома . Уже отобрано 52 университета для участия в этом проекте.

Разработкой суперсервиса сейчас занимаются в министерстве науки и высшего образования.

— Суперсервис позволит абитуриентам подавать все необходимые документы на поступление в вузы по программам бакалавриата и специалитета, используя Единый портал госуслуг (ЕПГУ), — сообщили «РГ» в пресс-службе ведомства. Это не только освободит время и сведет к нулю траты на транспортировку документов. Огромный бонус — возможность в едином рейтинге отслеживать конкурсную ситуацию, получать полную информацию по проходным баллам прошлого учебного года. Кроме того, каждый абитуриент сможет оценить шансы на поступление и получить полный перечень подходящих вузов.

Традиционные для абитуриентов и родителей способы подачи документов — очно, по почте, через сайт вузов — тоже останутся.

Ночь карьеры

На апрель 2020 года запланирована первая в России акция «Ночь карьеры». Идею масштабного мероприятия для студентов вузов и учащихся колледжей с участием работодателей придумали в Уральском федеральном университете. Теперь решено сделать ее всероссийской.

Предполагается, что всероссийская акция состоится в апреле 2020 года, ее участниками станут более 60 тысяч человек и 200 компаний-работодателей. Карьерные события в регионах страны будут организованы в едином формате и состоятся одновременно. Это будут выставки, экспресс-собеседования, конкурс «Золотая стажировка», мастер-классы, лекции от работодателей.

— Это прекрасный способ представить предложения работодателей студентам, а компаниям выбирать себе сотрудников из числа лучших выпускников, — отметил министр науки и высшего образования Михаил Котюков. — Имеет смысл расширить и целевую аудиторию, привлекая не только студентов, но людей разных возрастов. Это соответствует реализуемой сейчас стратегии непрерывного образования.

Важные даты приемной кампании 2020/2021 года

20 июня — начинается прием документов во всех вузах

7 июля — завершается прием документов на специальности, где учитываются результаты творческих или профессиональных экзаменов

10 июля — последний день приема документов в вузы, которые имеют право проводить свои дополнительные испытания по общеобразовательным предметам

26 июля — последний день подачи документов для тех, кто поступает только по ЕГЭ.

27 июля — появляются списки поступающих на официальном сайте вуза и непосредственно на доске объявлений.

Источник: РГ