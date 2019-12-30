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Изменят на российское имя самолету Superjet 100

17:45 30.12.2019 Фото: Википедия
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Сергей Чемезов отметил, что необходимо уходить от сильной зависимости от иностранных комплектующих в самолете. По словам главы госкорпорации, каждый российский гражданский самолет на сегодняшний день убыточен.

Изменят на российское имя самолету Superjet 100
Чемезов заявил о возможном ребрендинге Superjet

Сергей Чемезов заявил о возможном ребрендинге Superjet. Самолет может сменить название на российское, считает глава Ростеха, в который недавно вошла Объединенная авиастроительная корпорация.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК, публикация которого запланирована на понедельник, не исключил ребрендинга самолета Superjet 100 после серии проблем, в том числе катастрофы самолета в Шереметьево.

«Что касается ребрендинга — может быть, действительно надо сделать. Тем более можно сделать наше российское название», — отметил глава «Ростеха», в который недавно вошла Объединенная авиастроительная корпорация.

Чемезов отметил, что необходимо уходить от сильной зависимости от иностранных комплектующих в самолете. По словам главы госкорпорации, каждый российский гражданский самолет на сегодняшний день убыточен, ОАК потом «покрывает эти расходы за счет военной статьи».

«Мы хорошо делаем военную технику. Для возвращения статуса авиационной державы в гражданском авиастроении необходимо значительно наращивать объемы, проходить период докрутки самолетов за счет тех же объемов, и тогда все станет возможно», — подчеркнул Чемезов.

Отвечая на претензии авиакомпаний к самолетам, он подчеркнул, что у Superjet есть «детские болезни, они отрабатываются и со временем пройдут». Для уверенной работы нужен спрос, подчеркнул он.

Среди претензий к самолету обладателя крупнейшего парка Superjet — «Аэрофлота» — проблемы с сервисным обслуживанием. «Это предмет солидарной ответственности, огромная роль тут принадлежит самой авиакомпании. Boeing или Airbus же не приезжают и не ремонтируют свои самолеты — есть отдельные компании, которые занимаются текущим обслуживанием парка, это отдельная рыночная ниша… В «Аэрофлоте» считают, что за все должен отвечать ОАК. Мы говорим: давайте вместе, мы готовы вам помочь — создадим сервисную компанию, которая будет обслуживать эти самолеты», — говорит Чемезов.

В конце августа РБК писал о письме главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева в правительство, согласно которому средняя стоимость авиабилетов на маршрутах, обслуживаемых Sukhoi Superjet 100, на 20% выше, чем на других cамолетах. Причина — в длительных простоях российского лайнера в ожидании запчастей и дороговизне обслуживания.

В конце мая «Аэрофлот» отменил конкурс по техобслуживанию Sukhoi Superjet 100, поскольку разошелся в оценке стоимости сервиса с производителем лайнера — компанией «Гражданские самолеты Сухого» (входит в ОАК).

Проблемы с эксплуатацией лайнера есть и у иностранных авиакомпаний. В марте мексиканская Interjet просила российскую сторону отремонтировать двигатели находящихся в ее распоряжении Superjet 100. Весной этого года от этих самолетов отказался ирландский перевозчик CityJet — единственный в Европе эксплуатант российского лайнера.

Источник: РБК

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