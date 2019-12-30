Запах изо рта: пять быстрых способов устранения галитоза

Названы 5 быстрых способов устранения неприятного запаха изо рта

Эксперты из Египта представили вниманию 5 быстрых способов устранения неприятного запаха изо рта, что особенно актуально в предстоящие новогодние праздники, связанные с посещением гостей. Одним из решений является употребление моркови и яблок.

Неприятный запах изо рта считается распространенной проблемой, причиной которой может быть множество факторов, среди них: неправильная гигиена полости рта, налет на корне языка, употребление определенных продуктов, вредные привычки.

Нередко объяснением являются заболевания желудочно-кишечного тракта. Если данное явление часто повторяется, желательно обратиться к специалисту для решения проблемы. Все же перечисленные способы помогут временно справиться с поставленной задачей.

Первая рекомендация — питье зеленого чая, так как напиток помогает выводить токсины из организма, тем самым уменьшая проявление нежелательного явления.

Полоскание рта разбавленным яблочным уксусом не менее действенно, так как состав является прекрасным антисептиком, который убивает бактерии. Данная мера при этом помогает справиться с воспалительными процессами при простудных заболеваниях.

Эксперты советуют пользоваться ополаскивателем, приготовить который можно самостоятельно. Для этого следует смешать одну столовую ложку соли с двумя лимонного сока, разбавив водой. Употребление в пищу йогурта в свою очередь поддерживает здоровье пищеварительной системы и снижает вероятность неприятного запаха изо рта, что следует взять во внимание. Быстрым решением проблемы является и перекус в виде яблока или моркови. Оба продукта способствуют выработке слюны во рту и вымыванию бактерий.

Источник: actualnews.org