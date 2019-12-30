Размахивал ножом и попал на видео пассажир автобуса в Бердске

Мужчина размахивал ножом, выходя из автобуса, он представлял реальную опасность для пассажиров.

В сообществе «Инцидент. Новосибирск» в социальной сети «Вконтакте» появилось видео опасного пассажира. На кадрах, опубликованных в сети, видно, как мужчина в коричневой куртке и в джинсах едет в одном из автобусов Бердска, в руках он держит кухонный нож. Холодное оружие не скрывает, держит в правой руке. Затем автобус останавливается на остановке, мужчина встаёт, крутит ножом в руке и отправляется на выход. Рядом едет мама с грудным ребенком на руках. Любой неосторожный маневр или неровность на дороге — и нож в руках мужчины мог представлять опасность.

Мнения комментаторов в социальных сетях разделились.

«Блин бросились снимать.Нет что бы вызвать полицию», — пишет один из комментаторов.

«Купил в магазине ножны не дали», — пишет другой.

«К новому году готовится. Салаты и прочая резанина», — пишет еще один комментатор.

Остаётся надеяться, что мужчина с ножом не попадёт в криминальные сводки города.