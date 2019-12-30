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На 19% выросла заболеваемость детей до 14 лет за 18 лет в России

16:46 30.12.2019 Фото: pixabay.com
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В 2,7 раза увеличилось число случаев ожирения. Количество случаев нарушения свёртываемости крови и инсулинозависимого сахарного диабета выросло в два раза. Рост в полтора раза выявлен по церебральному параличу и аллергическому риниту.

На 19% выросла заболеваемость детей до 14 лет за 18 лет в России
Исследование выявило рост заболеваемости детей в России

В России с 2000 по 2018 год общая заболеваемость детей до 14 лет выросла на 19%. Об этом свидетельствуют результаты исследования специалистов ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения, с которыми ознакомился RT.
Так, за указанный период общая зарегистрированная заболеваемость среди детей до 14 лет увеличилась с 1853,3 до 2204,9 случая на 1 тыс. детей такого возраста.

Существенно — в 2,7 раза — увеличилось число случаев ожирения. Количество случаев нарушения свёртываемости крови и инсулинозависимого сахарного диабета выросло в два раза. Рост в полтора раза выявлен по церебральному параличу и аллергическому риниту.

Менее существенный прирост выявлен по пневмонии (на 28%), почечной недостаточности и болезням, характеризующимся повышенным кровяным давлением (на 25%), хроническим болезням миндалин и аденоидов (на 17,6%), астме и астматическому статусу (на 17,4%).

Кроме того, специалисты назвали заболевания, которые стали встречаться у детей гораздо реже. В их числе хронические ревматические болезни сердца (сокращение на 66,7%), бронхит и эмфизема (на 60,9%), язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (на 57,1%), а также болезни периферической нервной системы (на 50%), гастрит и дуоденит (на 37%).

По мнению врача-педиатра Кирилла Калистратова, рост заболеваемости в ряде случаев может быть связан с улучшением качества диагностики.

«Естественно, диагностика улучшилась за последние годы. В определённых областях особенно улучшилась ранняя диагностика, и это позволяет более эффективно подходить к вопросам лечения», — считает специалист.

Источник: RT

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